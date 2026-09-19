Le Vietnam poursuit les réformes après le relèvement de son statut sur le marché boursier

À partir du 21 septembre, le Vietnam sera officiellement reclassé de marché frontière à marché émergent secondaire, selon FTSE Russell. Cette étape importante exige de poursuivre les réformes institutionnelles, de moderniser les infrastructures, de faciliter l’accès des investisseurs étrangers et d’améliorer la gouvernance ainsi que la transparence des entreprises cotées.

>> Le Vietnam étudie l’expérience du Japon en matière de développement boursier

>> Le Vietnam veut doubler les capitaux mobilisés sur son marché boursier d'ici 2030

>> Le Nasdaq perçoit un potentiel croissant sur le marché boursier vietnamien

Photo : baochinhphu/CVN

Après le relèvement officiel du statut de son marché boursier, le Vietnam poursuivra ses réformes afin de faciliter la participation des investisseurs étrangers, moderniser les infrastructures de marché, renforcer la transparence et améliorer la qualité de la gouvernance des entreprises cotées, a déclaré Bùi Hoàng Hai, vice-président de la Commission d’État des valeurs mobilières.

Bùi Hoàng Hai a précisé les mesures sur lesquelles l’autorité de gestion concentrera ses efforts après le relèvement officiel du statut du marché boursier vietnamien. Les prochaines étapes sont définies dans le Projet de relèvement du statut du marché boursier, entré en vigueur le 12 septembre 2025. En premier lieu, l’autorité de gestion examinera les mesures juridiques destinées à faciliter la participation des investisseurs étrangers, notamment en ce qui concerne leur taux de détention.

La Commission d’État des valeurs mobilières achèvera les réglementations afin de supprimer la limitation à 50% de la participation étrangère dans certains secteurs d’activité soumis à conditions. Les ministères et secteurs concernés réexamineront également les réglementations relatives à la participation étrangère, en vue de réduire au minimum les secteurs soumis à des restrictions et de ne conserver que ceux ayant réellement une incidence sur la sécurité et la défense nationales. Les procédures d’ouverture de comptes pour les investisseurs étrangers seront également simplifiées.

Sur le plan des infrastructures, l’autorité de gestion mettra en place le mécanisme de contrepartie centrale (CCP) pour le marché des actions et poursuivra la modernisation du système KRX afin de répondre à une liquidité plus élevée. Le système STP (Straight-Through Processing), ainsi que les connexions entre les différents acteurs du marché, les sociétés de valeurs mobilières et les banques dépositaires, seront également modernisés et élargis.

Photo : VNA/CVN

De nouveaux mécanismes de transaction destinés aux investisseurs étrangers seront par ailleurs mis en place, notamment les comptes omnibus auprès des banques et certains nouveaux produits et services. L’autorité de gestion travaillera également avec les ministères et secteurs concernés à la mise en place de solutions permettant aux investisseurs étrangers de se prémunir contre les risques de change.

Pour les entreprises cotées, il est nécessaire d’améliorer la qualité de la gouvernance d’entreprise, la transparence et la publication d’informations en anglais. Les entreprises qui n’exercent pas réellement d’activités dans des secteurs soumis à des restrictions à l’investissement étranger, mais qui les ont néanmoins enregistrées dans leur domaine d’activité, sont encouragées à les retirer de leur enregistrement.

L’autorité de gestion renforcera également la formation des investisseurs et achèvera les systèmes de données et de surveillance du marché.

À propos des mesures pour maintenir ce nouveau statut et continuer à attirer les investisseurs étrangers, Bùi Hoàng Hai a indiqué que le marché doit poursuivre ses améliorations afin de devenir toujours plus transparent et efficace. La Commission d’État des valeurs mobilières et le ministère des Finances mettent en œuvre le mécanisme CCP, préparent de nouveaux mécanismes de transaction et continuent d’améliorer le taux maximal de détention étrangère. Le renforcement de la gestion et de la surveillance du marché, ainsi que le maintien de la confiance des investisseurs, demeurent également prioritaires.

Photo : VNA/CVN

Selon la feuille de route de FTSE Russell, les actions vietnamiennes seront intégrées aux indices mondiaux en quatre étapes, avec des pondérations respectives de 10%, 20%, 35% et 35% sur une période d’un an. En 2027, le Vietnam construira et mettra en service le mécanisme CCP afin de faciliter le règlement des transactions.

Lors de la deuxième phase d’allocation, prévue en mars 2027, la pondération de 20% sera deux fois supérieure à celle de la première phase. Les fonds passifs devraient ainsi injecter davantage de capitaux au Vietnam. Le nombre d’investisseurs participant aux fonds passifs dédiés aux marchés émergents étant également en hausse à l’échelle mondiale, le montant absolu des capitaux pourrait être plus important.

Selon Bùi Hoàng Hai, le renforcement de la surveillance lors des périodes de changement de composition des indices est très important pour renforcer la confiance des investisseurs vietnamiens et étrangers. Les organismes de notation et les investisseurs étrangers attachent une grande importance au fait que le cours des actions reflète correctement la valeur des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Une surveillance renforcée contribue donc à consolider la confiance des investisseurs et à maintenir la discipline sur le marché, constituant ainsi une base pour son développement.

Avec 27 actions vietnamiennes intégrées aux indices mondiaux, Bùi Hoàng Hai a souligné les principaux points auxquels les entreprises doivent prêter attention.

Le premier concerne le taux de détention étrangère. Certaines entreprises sont limitées par les plafonds de détention étrangère, tandis que d’autres n’exercent pas réellement d’activités dans des secteurs soumis à des restrictions, mais les ont néanmoins enregistrées. Cela peut les empêcher d’être intégrées aux indices.

Le deuxième point concerne la proportion d’actions librement négociables. Une concentration excessive de la propriété réduit le nombre d’actions accessibles aux investisseurs étrangers.

Ces derniers accordent également une grande importance à la qualité de la gouvernance d’entreprise et de la publication des informations. Avec l’ouverture du marché, la capacité à attirer des capitaux dépendra largement des fondamentaux des entreprises. Celles-ci doivent donc améliorer leur taux de détention étrangère, réduire la concentration de l’actionnariat et renforcer la gouvernance, la publication d’informations et la transparence de leurs activités.

VNA/CVN