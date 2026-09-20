Fraude douanière : le Vietnam et les États-Unis unissent leurs forces

Dans le cadre du partenariat stratégique global bilatéral, Hanoï collabore étroitement avec Washington pour contrer le transbordement illégal de produits. Une action conjointe visant à assurer la transparence des chaînes d’approvisionnement et des investissements.

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Le Vietnam continue à échanger avec les Etats-Unis sur les préoccupations américaines, dans un esprit constructif et dans le cadre du Partenariat stratégique global entre les deux pays, afin de préserver une relation commerciale stable et mutuellement bénéfique, ainsi qu’un environnement d’investissement transparent et sain.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères fin d’août, sa porte-parole Pham Thu Hang a répondu à une question d’un journaliste concernant le fait que les États-Unis avaient récemment cité 40 partenaires commerciaux présentant un risque d’être utilisés pour contourner les droits de douane. Le Vietnam figurait parmi ces partenaires. Selon les informations évoquées, des marchandises seraient acheminées via un pays tiers afin de bénéficier de droits de douane moins élevés et d’éviter les droits plus élevés imposés par les États-Unis.

Engagements internationaux

Le Vietnam entend promouvoir une coopération commerciale saine avec ses partenaires sur la base de la liberté, de l’équité et des bénéfices mutuels, conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux ainsi qu’aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le pays s’attache également à renforcer son cadre institutionnel et ses capacités d’application des cadres juridiques et des réglementations visant à lutter contre la fraude à l’origine en particulier et la fraude commerciale en général, et est déterminé à empêcher la fraude à l’origine et le transbordement illégal de marchandises.

La porte-parole Pham Thu Hang a souligné que, dans le cadre de son intégration à l’économie mondiale, le Vietnam avait pris des engagements internationaux forts pour lutter contre toutes les formes de fraude commerciale et coopérait étroitement avec ses partenaires afin d’assurer le respect strict de ces engagements.

Les efforts du Vietnam dans ce domaine ont été reconnus par la communauté internationale. “Nous continuerons à échanger sur les préoccupations de la partie américaine dans un esprit constructif et conformément au partenariat stratégique intégral bilatéral.

Il s’agit de maintenir des relations économiques et commerciales stables et mutuellement bénéfiques entre les deux pays, tout en contribuant à instaurer au Vietnam un environnement d’investissement et d’affaires transparent et sain”, a affirmé Pham Thu Hang.

Dans un contexte de commerce mondial qui met de plus en plus l’accent sur la transparence concernant l’origine des marchandises, les autorités des deux pays renforcent le partage d’expériences et améliorent leurs capacités d’inspection et de vérification de l’origine des marchandises. Le 27 juillet dernier, le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, et l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, ont inauguré à Hanoï un atelier sur les enquêtes relatives aux transbordements illégaux, visant à promouvoir la coopération entre les agences compétentes des deux pays en matière de détection, d’enquête et de traitement des fraudes commerciales liées à l’origine des marchandises.

L’atelier, qui a duré cinq jours, a été organisé par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), en collaboration avec le Département des douanes du Vietnam, avec le soutien du Bureau des affaires internationales de lutte contre les stupéfiants et de répression (INL) du département d’État américain.

Dans le cadre de ce programme, des experts du CBP ont partagé leurs expériences en matière d’enquête sur la fraude commerciale, de vérification des capacités de production, d’évaluation des chaînes d’approvisionnement et de collecte d’informations pour la vérification de l’origine. Les délégués ont également discuté des méthodes permettant d’identifier la pratique consistant à transporter des marchandises via des pays tiers afin d’en dissimuler l’origine ou de contourner les mesures commerciales.

Photo : VNA/CVN

Un environnement d’affaires sain et stable

Lors de son intervention à la conférence, l’ambassadrice Jennifer Wicks a souligné que le maintien d’un environnement commercial transparent, équi-table et sûr est dans l’intérêt commun. Selon elle, la fraude commerciale nuit non seulement aux entreprises respectueuses de la loi, mais a également des répercussions sur les recettes nationales et la sécurité économique.

Le renforcement de la coordination en matière d’application des règles commerciales aide le Vietnam et les États-Unis à améliorer leur capacité à contrôler les risques dans la chaîne d’approvisionnement, notamment dans le contexte de l’expansion croissante des réseaux de production transfrontaliers des entreprises mondiales.

Selon les organisateurs, cet atelier s’inscrivait dans le cadre des initiatives visant à renforcer la coopération entre les deux pays en matière d’application des lois commerciales. Les discussions ont porté sur les méthodes de transbordement illégal, la dissimulation de l’origine des produits, ainsi que sur les mesures permettant d’améliorer l’efficacité des inspections, des vérifications et du partage d’informations.

Le CBP a ouvert un bureau d’attaché au Vietnam en février 2025. Ce bureau sert de point central pour l’échange d’informations, le soutien professionnel et la mise en œuvre de programmes de coopération entre le CBP et les services compétents vietnamiens. Dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis, la collaboration en matière d’application des règles commerciales revêt une importance croissante. La coordination des efforts pour lutter contre la fraude commerciale, protéger les pratiques commerciales légitimes et garantir la transparence des chaînes d’approvisionnement devrait contribuer à promouvoir un commerce durable entre les deux pays.

Thê Linh/CVN