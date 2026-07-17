Des pluies soutenues dans Nord, de nouvelles averses prévues sur Hanoï

En raison de l’impact d’une zone de basse pression traversant le Nord, de fortes pluies continueront de s’abattre sur les régions montagneuses et de moyenne altitude du Nord jusqu’au 19 juillet, tandis que Hanoï devrait connaître des averses et des orages intermittents au cours des 10 prochains jours.

>> De fortes pluies s’abattent sur le Nord et gonflent les risques d’inondations

>> Des orages persisteront sur une grande partie du pays au cours des 10 prochains jours

Photo d'illustration : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, dans certaines zones, les précipitations ont même dépassé les 100 mm, notamment à Tua Sin Chai à Lai Châu (191,6 mm), Tua Thàng à Diên Biên (160,1 mm), Hai Son à Quang Ninh (156,6 mm) et Quang Binh à Tuyên Quang (114,4 mm).

Des pluies généralisées sont attendues du 16 au 20 juillet dans le Nord ; les provinces de Diên Biên, Son La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang et Thai Nguyên connaîtront de fortes précipitations de 100 à 200 mm, certaines zones recevant plus de 350 mm.

De courtes périodes de fortes pluies pourraient accroître le risque d’inondations soudaines et de glissements de terrain. Des orages pourraient également s’accompagner de tornades, de foudre, de grêle et de vents violents.

Des averses et des orages épars toucheront également le delta du fleuve Rouge, les Hauts plateaux du Centre et le Sud-Est du Vietnam, la plupart des précipitations se produisant l’après-midi et en soirée.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a indiqué que le niveau des rivières du Nord devrait continuer à monter jusqu’au 21 juillet, augmentant ainsi le risque d’inondations sur les rivières plus petites et dans les zones en amont.

À Hanoï, des averses et des orages intermittents persisteront ces prochains jours, avec des températures diurnes oscillant généralement entre 32 et 33 degrés Celsius. Aucune vague de chaleur n’est prévue au cours des dix prochains jours.

VNA/CVN