Des ministres canadiens se rendent aux États-Unis pour rencontrer l'équipe de Trump

D’après Jean-Sébastien Comeau, porte-parole du ministre des Finances, Joly et LeBlanc ont l'intention de poursuivre les consultations sur les questions abordées par le Premier ministre Justin Trudeau lors d’une rencontre avec Trump en novembre. Il s’agit des droits de douane.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada sont liés par un traité triparti (USMCA) qui prévoit une zone de libre-échange entre les pays. Cependant, le 25 novembre, Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Canada et du Mexique dès le premier jour de son mandat, le 20 janvier 2025, en raison de la migration sans papiers et de la contrebande de drogue. Comme l'a noté plus tard le Wall Street Journal, cette menace a choqué les politiciens et les hommes d'affaires canadiens.

Précédemment, dans le contexte du désaccord entre les deux pays sur l'imposition éventuelle de droits de douane élevés, Donald Trump a qualifié le premier ministre Justin Trudeau de gouverneur du "grand État du Canada". Par la suite, le ministre canadien de la Défense nationale, William Blair, a estimé que les propos de l'homme politique américain n'étaient qu'une autre plaisanterie.

