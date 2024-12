Inde : l'ancien Premier ministre Manmohan Singh est décédé

>> En Inde, le coût économique croissant de la pollution de l'air

>> En Inde, la grande ruée vers l'énergie solaire

>> Entre le Vietnam et l’Inde, un partenariat économique à fort potentiel

Photo : VNA/CVN

Manmohan Singh, le célèbre ex-Premier ministre dont les réformes économiques ont fait de l'Inde une puissance mondiale, est décédé à l'âge de 92 ans. Sa mort a été annoncée ce jeudi 26 décembre par l'actuel dirigeant indien Narendra Modi.

Le chef d'État a confirmé la mort de l'ancien Premier ministre par un message sur le réseau X affirmant que l'Inde "pleure la perte de l'un de ses plus éminents dirigeants". Manmohan Singh a été transporté dans un hôpital de New Delhi après avoir perdu connaissance à son domicile jeudi 26 décembre, mais n'a pas pu être réanimé, selon un communiqué de l'Institut indien des sciences médicales.

Boom économique

M. Singh, qui a été en poste de 2004 à 2014, est crédité pour avoir supervisé au cours de son premier mandat un boom économique de l'Inde, quatrième plus grande économie d'Asie, bien que le ralentissement de la croissance au cours des années suivantes ait gâché son deuxième mandat.

Né en 1932 dans le village de Gah, dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan, Manmohan Singh a étudié l'économie à Cambridge et Oxford. Il n'a jamais occupé de fonction élective avant de tenir la plus haute fonction du pays. Il a été gouverneur de la banque centrale et a été sollicité en 1991 pour sortir l'Inde de la pire crise financière de son histoire moderne.

"M. Clean"

Au cours de son premier mandat, l'économie de l'Inde a connu une croissance de 9% par an, donnant au pays le poids international qu'il recherchait depuis longtemps. Il a également scellé un accord nucléaire historique avec les États-Unis qui, selon lui, allait aider l'Inde à répondre à ses besoins énergétiques croissants.

Connu sous le nom de "M. Clean", Manmohan Singh a néanmoins vu son image ternie au cours de ses dix années au pouvoir après la divulgation d'une série d'affaires de corruption.

AFP/VNA/CVN