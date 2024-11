Le Canada n'a plus beaucoup de temps pour atteindre ses objectifs climatiques

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les enjeux sont de plus en plus importants chaque année, et la fenêtre d'opportunité pour réduire les émissions et atteindre l'objectif du Canada pour 2030 se referme rapidement", a déclaré Jerry DeMarco, commissaire à l'environnement, lors de la présentation d'un rapport sur la politique climatique du gouvernement.

Lors de l'accord de Paris, le gouvernement de Justin Trudeau s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40% à 45% sous les niveaux de 2005 d'ici à 2030.

Mais il ne lui reste plus que six ans pour y parvenir et le pays a pour l'instant réduit ses émissions de seulement 7% en date de 2022, a fait valoir le commissaire. Le Canada est d'ailleurs le membre du G7 le moins performant en matière de réduction des GES, a-t-il souligné.

En 2023, le gouvernement fédéral a publié un plan de réduction des GES incluant 149 mesures, mais leur mise en place reste "insuffisante", souligne le rapport.

APS/VNA/CVN