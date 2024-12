Indonésie - Royaume-Uni : coopération dans le développement de la pêche durable

Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, Sakti Wahyu Trenggono, et l'ambassadeur du Royaume-Uni en Indonésie et au Timor-Leste, Dominic Jermey, ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération dans le développement de l'économie bleue afin de soutenir la durabilité marine et halieutique lors de leur récente réunion.