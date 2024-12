Syrie

Le ministre des AE par intérim promet de représenter "tous les secteurs de la société"

Assaad al-Chibani, le nouveau ministre des Affaires étrangères (AE) nommé par l'administration intérimaire syrienne, a promis mardi 24 décembre d'accorder la priorité au service du peuple et à la représentation de " tous les segments de la société", affirmant que le pays retrouvera son rôle régional et international.

Dans une série de messages publiés sur X (ex-Twitter), Assaad al-Chibani a affirmé que la protection des droits et des intérêts des citoyens, ainsi que la garantie d'une représentation équitable de tous les groupes ethniques et sociaux, seront la "boussole" guidant l'avenir de la Syrie.

Il a ajouté que "dans la nouvelle Syrie, tout le monde aura un sentiment d'appartenance", et que l'État vise à garantir la dignité, la liberté et le retour au pays des personnes déplacées par les conflits passés.

Reconnaissant en outre les luttes endurées par le peuple syrien, Assaad al-Chibani a souligné "les immenses sacrifices et souffrances" auxquels il a été confronté. "Notre seul hommage à ces victimes", a-t-il déclaré, "est de veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent plus et de traduire les auteurs en justice".

Concernant la position de la Syrie sur la scène internationale, Assaad al-Chibani a déclaré qu'il représentera le pays "avec sincérité et force", soulignant aussi l'engagement du gouvernement intérimaire à créer un "avenir meilleur". Il a également exhorté la jeunesse syrienne à contribuer à la reconstruction du pays et à le conduire vers l'innovation et le progrès.

"Nous avons besoin des efforts de tous les jeunes Syriens pour façonner le présent et tracer l'avenir", a-t-il souligné. Parallèlement, dans un autre message publié sur X, il a mis en garde l'Iran contre la "propagation du chaos" en Syrie, exhortant Téhéran à "respecter la volonté du peuple syrien".

L'Iran était depuis longtemps un allié clé de Bachar al-Assad, l'ancien président syrien, qui a été renversé le 8 décembre à la suite d'une série d'offensives lancées par une coalition militante dirigée par Hayat Tahrir al-Cham (HTS).

Né en 1987, Assaad al-Chibani a été nommé samedi 21 décembre par l'administration intérimaire syrienne, soutenue par HTS. Il est connu pour son rôle central à la tête du département des affaires politiques de HTS.

