Rejetter la menace de Trump de reprendre le contrôle du canal de Panama

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Le canal de Panama appartient aux Panaméens", a souligné Mme Sheinbaum.

M. Trump a déclaré dimanche 22 décembre que les frais facturés par le Panama étaient "ridicules" et qu'il "exigerait que le canal de Panama soit rendu" aux États-Unis. En outre, M. Trump a affirmé qu'une fois arrivé à la Maison Blanche, il devrait combattre les cartels de la drogue mexicains comme des organisations terroristes.

Mme Sheinbaum a martelé que le Mexique n'accepterait jamais l'ingérence étrangère et qu'elle était convaincue qu'un accord sur l'émigration, le commerce et les droits de douane serait conclu.

M. Trump a menacé le Canada et le Mexique d'imposer des droits de douane de 25% sur leurs produits s'ils ne parvenaient pas à contrôler l'émigration vers les États-Unis.

Xinhua/VNA/CVN