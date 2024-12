Canada : hausse des effectifs déployés pour surveiller la frontière avec les États-Unis

Les autorités canadiennes ont décidé de déployer plus d'effectifs pour surveiller la frontière avec les États-Unis, quelques jours après la menace du président-élu américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains si ces deux pays ne sécurisent pas leurs frontières.

Photo : AFP Archives/VNA/CVN

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) va ainsi mobiliser plus d'effectifs pour surveiller la frontière entre la province du Québec (Est) et les États-Unis, rapporte Radio Canada.

"Les réaménagements d'effectifs en fonction des besoins opérationnels sont une de nos pratiques courantes", a indiqué la porte-parole de la GRC, Martina Pillarova, ajoutant que ces réaffectations "temporaires" pourront viser également "d'autres sections de la Police fédérale".

"L'objectif du plan de contingence est de prévoir, coordonner et gérer efficacement un possible flux important de migrants à la frontière canado-américaine, pour garantir un accueil humanitaire tout en préservant la sécurité et l'ordre publics", a-t-elle affirmé.

Depuis deux ans, le nombre de passages clandestins du Québec vers les États-Unis a connu une hausse significative, passant d'environ 2.000 personnes appréhendées par les policiers américains durant l'année 2022 à près de 18.000 personnes lors des 10 premiers mois de l'année en cours.

Un pic record a même été atteint en juin, avec plus de 3.300 interceptions dans la région qui longe le sud du Québec et couvre le nord de l'État de New York ainsi que le Vermont.

Ottawa prévoit également de déployer de nouveaux moyens technologiques pour sécuriser sa frontière. Des drones, des capteurs infrarouges et des hélicoptères seront mis à disposition des agents canadiens, a indiqué le cabinet du ministre de la Sécurité publique, Dominic Leblanc.

Trump, dont l'investiture est prévue le 20 janvier prochain, a annoncé que l'un des premiers décrets qu'il entend signer dès son premier jour à la Maison Blanche portera sur des "droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada".

APS/VNA/CVN