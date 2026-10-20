La presse internationale souligne la force des liens Vietnam - Danemark

Plusieurs médias danois et internationaux ont largement couvert les activités du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse, Ngô Phuong Ly, lors de leur visite d’État de trois jours au Danemark.

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Photo : VNA/CVN

Le 19 octobre, des médias danois, ainsi que le site canadien Ground News, le site britannique hellomagazine.com, Yahoo.com et le magazine américain Town & Country, ont mis en lumière l’ampleur et la profondeur du partenariat stratégique vert entre le Vietnam et le Danemark, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Ils ont souligné que la participation du prince héritier Christian à la visite d’État du dirigeant Tô Lâm témoignait de l’importance particulière que la famille royale et le Danemark accordent au renforcement de leurs liens d’amitié et de leur coopération multiforme avec le Vietnam.

Les médias ont notamment mis en avant le dîner d’État offert au palais de Christiansborg par le roi Frederik X et la reine Mary en l’honneur du dirigeant Tô Lâm et de son épouse, Ngô Phuong Ly. Le prince Christian, fils aîné du roi Frederik X et de la reine Mary, qui a fêté ses 21 ans la semaine précédente et occupe la première place dans l’ordre de succession au trône, a participé pour la première fois à un dîner d’État.

Le roi Frederik X et le dirigeant Tô Lâm se sont rendus au Parlement danois ainsi qu’à l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague. De leur côté, la reine Mary et Ngô Phuong Ly ont visité une bibliothèque, un centre culturel et le Théâtre royal.

Ground News et Town & Country ont rappelé que le Vietnam et le Danemark entretiennent des relations diplomatiques depuis 1971 et célèbrent cette année le 55e anniversaire de leur établissement.

Photo : VNA/CVN

Le palais royal et plusieurs médias danois ont également mis en avant la remise par le roi Frederik X de l’ordre de l’Éléphant au dirigeant Tô Lâm, une distinction revêtant un caractère exceptionnel. Le site dk-sundhed.dk, citant un communiqué du palais royal, a précisé que l’ordre de l’Éléphant était le plus ancien et le plus prestigieux des deux ordres de chevalerie royaux danois, dont les origines remontent au milieu du XVe siècle. Selon l’Encyclopédie nationale du Danemark, cette distinction est principalement décernée aux membres de la famille royale danoise, aux membres de familles royales étrangères et aux chefs d’État.

Dans son communiqué, le palais royal danois a indiqué que plus de 18.200 Vietnamiens résidaient au Danemark et qu’environ 150 entreprises danoises étaient présentes au Vietnam. La visite d’État du dirigeant Tô Lâm est axée sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l’énergie verte, de la santé et de l’alimentation, dans le prolongement du partenariat stratégique établi en 2023. Elle constitue également une occasion de réaffirmer les intérêts commerciaux communs aux deux pays.

Selon le site tv2.dk, la coopération économique entre le Vietnam et le Danemark n’a cessé de se développer ces dernières années, avec la présence de grands groupes tels que Pandora, qui a construit une usine au Vietnam, et LEGO. Ces liens étroits dans les domaines de l’investissement et du commerce constituent l’un des principaux moteurs de la visite d’État du dirigeant Tô Lâm au Danemark.

Les médias danois ont également souligné les perspectives d’élévation du cadre de coopération entre les deux pays à un niveau stratégique supérieur, notamment à travers la promotion des échanges commerciaux et la poursuite d’autres objectifs communs.

VNA/CVN