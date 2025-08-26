Trump prend des mesures supplémentaires pour lutter contre la criminalité à Washington

Le président des États-Unis Donald Trump a signé lundi 25 août un décret ordonnant des "mesures supplémentaires spécifiques" pour "renforcer la lutte contre la criminalité" dans la capitale américaine Washington D.C., tout en annonçant le déploiement de la Garde nationale à l'échelle du pays.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le décret ordonne au secrétaire à la Défense de créer une "unité spécialisée de la Garde nationale à Washington" formée pour assurer la sécurité et l'ordre publics dans la capitale fédérale, lorsque son activation s'avère nécessaire, et de "veiller à ce que les Gardes nationales des États soient également formées et prêtes à aider à réprimer les troubles dans tout le pays".

En outre, le secrétaire à la Défense veillera à ce qu'une force de réaction rapide de la Garde nationale soit disponible pour un "déploiement rapide à l'échelle nationale" lorsque les circonstances l'exigent, selon le décret.

La chaîne américaine d'information CNN a qualifié ce décret de "signe le plus clair à ce jour de son intention d'étendre le rôle de l'armée américaine dans les activités de maintien de l'ordre à l'échelle nationale". Elle souligne toutefois que ces forces accomplissent principalement leur mission sous le commandement et le contrôle des gouverneurs, et que le décret ne précise pas à quelle autorité les unités situées en dehors de Washington D.C. rendraient compte si le gouverneur d'un Etat ne souhaitait pas faire appel à elles.

Le décret a été signé quelques jours seulement après que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a ordonné aux membres de la Garde nationale patrouillant dans les rues de Washington de commencer à porter leurs armes de service.

M. Trump a affirmé vendredi 22 août aux journalistes à la Maison Blanche que Chicago pourrait être la prochaine ville ciblée par le gouvernement fédéral dans le cadre de sa lutte contre la criminalité, après plusieurs jours d'opération à Washington, D.C. Il a ensuite mentionné New York, en plus de Chicago, comme ville où il souhaiterait que la Garde nationale aide à lutter contre la criminalité.

Le président a menacé dimanche d'étendre le déploiement militaire à Baltimore lors d'une controverse avec le gouverneur du Maryland, Wes Moore, qui a critiqué le déploiement de la Garde nationale à Washington, D.C., et a invité M. Trump à se rendre dans son État pour discuter de la sécurité publique.

Xinhua/VNA/CVN