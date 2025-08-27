Espagne : aide aux zones de catastrophe touchées par les incendies de forêt

Le gouvernement espagnol a déclaré mardi 25 août les zones touchées par les incendies de forêt comme zones de catastrophe, leur permettant d'accéder à une aide d'urgence.

Selon Fernando Grande-Marlaska, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse diffusée par la chaîne de télévision nationale RTVE, la mesure s'applique à toutes les régions touchées par les 113 incendies de forêt enregistrés entre le 23 juin et le 25 août.

"Nous sommes confrontés à l'une des pires crises environnementales de ces dernières années", a-t-il déclaré, ajoutant que les résidents concernés peuvent demander une indemnisation. L'aide couvre également les zones touchées par de graves inondations fin juin.

L'aide gouvernementale comprendra un soutien aux ménages, aux entreprises et aux autorités locales, ainsi qu'une compensation pour les agriculteurs dont les cultures, les bois et le bétail ont été endommagés. Parmi les mesures supplémentaires figurent aussi des subventions pour les réparations des infrastructures et des lignes de crédit préférentielles.

