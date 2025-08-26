SpaceX annule un vol test de sa fusée Starship en raison des conditions météorologiques

La société spatiale privée américaine SpaceX a annulé lundi le 10 e vol d'essai de sa puissante fusée Starship en raison de conditions météorologiques défavorables.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le lancement était initialement prévu dimanche 24 août depuis le site Starbase de la société, situé dans l'État américain du Texas, mais il a été retardé en raison d'un problème au niveau du système au sol et reporté à lundi.

La tentative de lancement de lundi 25 août a été interrompue à T-moins 40 secondes avant que SpaceX n'annonce sur la plateforme X que le vol était annulé en raison des conditions météorologiques.

L'équipe est en train de déterminer la prochaine meilleure occasion disponible pour effectuer le vol, a précisé SpaceX.

Le 10e vol d'essai devrait viser des objectifs similaires à ceux des missions précédentes, notamment le premier déploiement de charge utile de Starship et plusieurs expériences de rentrée atmosphérique visant à ramener l'étage supérieur sur le site de lancement pour le récupérer, a-t-elle ajouté.

Le vaisseau spatial Starship et la fusée Super Heavy de SpaceX, collectivement appelés Starship, constituent un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter à la fois des équipages et des cargaisons vers l'orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà.

Xinhua/VNA/CVN