Le secrétaire général de l'ONU salue la création de deux nouveaux mécanismes de gouvernance de l'IA

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a chaleureusement salué la décision de l'Assemblée générale des Nations unies de créer deux nouveaux mécanismes en vue de promouvoir la coopération internationale en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mardi 26 août son porte-parole Stéphane Dujarric.

>> IA : Google signe le code de conduite de l'UE, contrairement à Meta

>> YouTube va deviner l'âge des utilisateurs grâce à l'IA

Photo : UN/CVN

La création du Groupe scientifique international indépendant des Nations unies sur l'IA et du Dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA marque une avancée significative dans les efforts mondiaux visant à exploiter les avantages de l'IA tout en maîtrisant ses risques, a indiqué M. Dujarric lors de son point de presse quotidien.

"Cette étape décisive atteste de la détermination des Etats membres à s'appuyer sur le Pacte numérique mondial adopté en septembre 2024 dans le cadre du Pacte pour l'avenir", a-t-il affirmé.

M. Dujarric a déclaré que le Dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA offrirait aux États et aux parties prenantes une plateforme inclusive au sein des Nations unies afin de discuter des enjeux cruciaux auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui en matière d'IA. Le Groupe scientifique international indépendant sur l'IA servira quant à lui de passerelle essentielle entre la recherche de pointe en matière d'IA et l'élaboration de politiques.

En fournissant des évaluations scientifiques rigoureuses et indépendantes, ces mécanismes aideront la communauté internationale à anticiper les défis émergents et à prendre des décisions éclairées sur la manière de gérer cette technologie transformatrice, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN