Des Cambodgiens à l’honneur

Le Commandement de l'Armée cambodgienne a organisé une cérémonie de remise de l’Ordre de l'Amitié de l'État du Vietnam et des certificats de mérite à des officiers et officiels ayant apporté des contributions importantes et positives à la collaboration dans la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge pendant les années de guerre.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie a eu lieu vendredi 3 mai à Phnom Penh, en présence de l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, du général Mao Sophan, commandant adjoint des Forces armées royales cambodgiennes et commandant de l'Armée cambodgienne, et du gouverneur de Phnom Penh, Khuong Sreng.

Lors de l’événement, l’ambassadeur Nguyên Huy Tang a souligné les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable à long terme entre le Vietnam et le Cambodge. Il a affirmé son désir de continuer à bénéficier de l'aide des dirigeants à tous les niveaux, des autorités locales et de l'armée du Cambodge dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge pendant les années de guerre.

La partie cambodgienne a promis de continuer à créer des conditions favorables pour que les 11 équipes vietnamiennes continuent à accomplir leurs tâches de recherche et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Lors de la cérémonie, le comité d'organisation a remis 470 ordres et médailles de l'amitié du Vietnam et des certificats de mérite à des officiers militaires, des hauts responsables de localités, d’unités de l'armée et de forces de police ayant eu des contributions actives à la collaboration dans la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés dans 25 localités cambodgiennes. Il s’agit de l’Ordre de l'amitié, de la médaille de l'amitié du président du Vietnam, des certificats de mérite du Premier ministre et du ministre de la Défense du Vietnam.

VNA/CVN