Découverte de l'espace d'innovation de la HUST aux normes internationales

D'ici 2026, le Centre d'innovation de Hanoi University of Science and Technology - HUST (ou École polytechnique de Hanoï), conçu selon des normes internationales, devrait accueillir environ 10.000 visiteurs, soutenir 200 projets concrets, développer dix prototypes et déposer trois demandes de brevet.

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Un représentant du Centre d'innovation de la HUST a indiqué que l'infrastructure du site s'inspire du modèle international “Design Factory”.

Il s'agit du premier Centre d'innovation au Vietnam à répondre aux normes du réseau mondial "Design Factory", un modèle créé à l'origine par l'Université Aalto (Finlande).

Le Centre a pour vocation de réunir étudiants, enseignants-chercheurs, entreprises et scientifiques au sein d'un écosystème unique, afin de favoriser l'émergence d'idées, la création de prototypes, la réalisation de projets concrets et l'entrepreneuriat technologique.

L'université conçoit cet espace comme un pôle dédié aux talents de haut niveau, en se concentrant sur des domaines clés prioritaires pour la HUST, notamment ceux liés aux technologies fondamentales et stratégiques.

Il est structuré en deux zones principales : un espace d'exposition destiné à présenter des produits technologiques, et un espace dédié à la "réflexion créative", doté d'aménagements ouverts conçus pour stimuler l'innovation.

Pham Trung Hiêu, étudiant en première année de génie de l'environnement, confie qu'il se rend au Centre d'innovation chaque après-midi pour étudier. Le design moderne et esthétique des lieux constitue, selon lui, une source de motivation supplémentaire dans ses apprentissages.

Le 7e étage abrite des installations de recherche équipées d'imprimantes 3D, de fraiseuses, de tours, d'outils de fabrication de circuits électroniques, ainsi que de salles blanches destinées à la production de microcircuits - autant d'équipements essentiels au développement des premiers prototypes.

Selon le Professeur Lê Anh Tuân, directeur de la HUST, "il s'agit de la première structure de ce type à offrir un espace où les entreprises peuvent collaborer directement avec les étudiants et le corps enseignant de l'université". La HUST s’est fixée des objectifs ambitieux pour ce centre à l’horizon 2026 : dispenser des formations en compétences complémentaires à 10.000 apprenants, accompagner 200 étudiants dans la réalisation de projets concrets, développer dix prototypes et déposer trois demandes de brevet.

Photo : Dân Tri/CVN

Grâce à sa conception en espace ouvert et à un environnement particulièrement propice à la créativité, le centre permet aux étudiants de mener des recherches, de perfectionner leurs produits, ainsi que d’effectuer des tests et des évaluations de qualité avant leur mise sur le marché.

L’université conçoit également cet espace comme un pôle où les innovateurs peuvent développer un esprit entrepreneurial - une condition essentielle pour réussir le lancement de produits sur le marché.

D’ici 2030, le centre ambitionne d’accueillir 30.000 apprenants, favorisant ainsi la création de 50 équipes porteuses de projets de startup et de 30 entreprises.

Nguyên Tùng-Dân trí/CVN