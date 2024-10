Découverte de la pagode Dông Thành, un trésor de 200 ans au cœur de Hanoï

Photo : Vietnamnet/CVN

À l'occasion du 70e anniversaire de la libération de la capitale et du 10e anniversaire de la reconnaissance de la pagode Dông Thành comme site historique et culturel, le Comité populaire du quartier de Hàng Bô (arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï) a organisé une cérémonie d’offrande d’encens en hommage au génie Huyên Thiên Thuong Dê. L’événement comprenait également une procession d’eau sacrée, transportée depuis la citadelle impériale de Thang Long jusqu’à la pagode.

Lê Minh Duc, président du Comité populaire de Hàng Bô, a déclaré que ces activités culturelles pourraient devenir une attraction touristique, offrant aux visiteurs nationaux et internationaux une expérience riche de la culture locale. "La préservation de la pagode Dông Thành ne doit pas se limiter à la conservation de son architecture et de ses rituels. Elle peut aussi jouer un rôle clé dans la stratégie de développement économique à travers le tourisme culturel", a-t-il souligné.

Photo : Vietnamnet/CVN

Nguyên Duc Tiên, gardien principal de la pagode, a exprimé l’espoir que, grâce à divers événements, les jeunes générations comprendront l’importance du patrimoine et s’impliqueront activement dans sa valorisation.

Classée site historique en 2014 par le Service de la culture et des sports de Hanoï, la pagode Dông Thành occupe une place centrale dans la vie spirituelle et culturelle de la communauté locale. Ce lieu symbolique ne se limite pas à être un simple temple, mais incarne également le lien entre passé et présent. Aujourd’hui encore, malgré l’évolution de la culture moderne, la pagode conserve son charme intemporel, perpétuant les anciennes coutumes tout en accueillant de nouvelles initiatives.

Photo : Vietnamnet/CVN

Parmi les trésors préservés dans la pagode, on trouve une statue en bronze de Huyên Thiên Trân Vu, huit stèles en pierre datant de la dynastie Nguyên, qui relatent la construction et les rénovations successives, ainsi que neuf ordonnances royales, le plus ancien remontant à 1924 sous le règne de Thiệu Trị. De nombreuses inscriptions et calligraphies ornent également ce lieu sacré.

Au fil des années, la pagode Dông Thành est devenue un centre culturel des habitants locaux, perpétuant les traditions ancestrales et attirant chaque année des milliers de visiteurs du monde entier.

Thao Nguyên/CVN