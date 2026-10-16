L’Orchestre de chambre de Vienne réenchante l’automne de Hanoï

L’Orchestre de chambre de Vienne, l’une des meilleures formations de ce type au monde, s’apprête à revenir à Hanoï, au Vietnam, à l’occasion du "Vienna Concert 2026" qui se tiendra les 7 et 8 novembre au Théâtre Hô Guom.

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Photo : VNA/CVN

L’Orchestre de chambre de Vienne, considéré comme l’un des ensembles les plus prestigieux au monde, se produira à l’Opéra Hô Guom, à Hanoï les 7 et 8 novembre prochains dans le cadre du très attendu "Vienna Concert 2026".

Pour souffler ses 80 bougies, le célèbre orchestre voit les choses en grand. Il proposera un programme éclectique qui fera dialoguer la tradition et la modernité, en mariant les œuvres symphoniques et l’opéra aux incontournables valses et polkas viennoises, sans oublier une ouverture sur des compositions contemporaines.

Ces deux concerts s’annoncent exceptionnels, réunissant des musiciens de renommée internationale pour un voyage musical au cœur du riche héritage classique européen, sans pour autant oublier de mettre en lumière la création contemporaine.

Pour l’occasion, l’orchestre partagera la scène avec la triple talentueuse Alma Deutscher - à la fois compositrice, pianiste et cheffe d’orchestre - ainsi qu’avec deux éminents artistes lyriques : le baryton Adrian Eröd et la mezzo-soprano Nadezhda Karyazina.

Le premier concert sera donné le 7 novembre avec une immersion dans le répertoire symphonique de Ludwig van Beethoven et de Franz Schubert. À cette occasion, le public pourra notamment vibrer au rythme de la Symphonie n°8 du maître allemand et de la Symphonie n°4 du compositeur autrichien.

Le programme mettra également à l’honneur les compositions d’Alma Deutscher, avant de s’ouvrir à un répertoire lyrique éclectique comprenant des œuvres signées Georges Bizet, Johann Strauss fils, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Richard Wagner et Gioachino Rossini, des interprétations auxquelles prendront part Eröd et Karyazina.

Le deuxième concert, qui aura lieu le 8 novembre, mettra à l’honneur la singularité de la musique viennoise avec la Symphonie n° 41, dite "Jupiter", de Wolfgang Amadeus Mozart, ainsi que l’ouverture de son opéra "Don Giovanni", auxquelles s’ajoutera la "Valse de l’Empereur" ("Kaiser-Walzer") de Johann Strauss fils.

Le programme s’enrichira d’une touche contemporaine avec deux compositions de Deutscher, "Siren Sounds Waltz" et "Grinzinger Polka", avant de se clôturer en beauté sur des extraits d’opéras signés Mozart et Franz Lehár.

Ensemble, ces deux représentations promettent une expérience musicale tout en contrastes, où la grandeur des traditions symphoniques et lyriques dialogue harmonieusement avec l’élégance de la musique de danse viennoise et l’œuvre d’un compositeur d’aujourd’hui.

Fondé en 1946, l’Orchestre de chambre de Vienne s’impose aujourd’hui comme l’une des formations les plus prestigieuses de la scène internationale.

En huit décennies d’existence, cet ensemble de premier plan a parcouru le globe - du Japon au Maroc, en passant par l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Argentine, la Turquie, l’Azerbaïdjan, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et la Belgique.

Au fil de ces tournées et de collaborations prestigieuses avec des chefs d’orchestre et des solistes de renom, l’orchestre s’est donné pour mission de faire rayonner l’héritage de la musique classique européenne auprès des publics du monde entier. Cette année marque la troisième visite de la célèbre formation au Vietnam, après deux passages remarqués en 2024 et en 2025.

VNA/CVN