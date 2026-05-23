Prix Dê Mèn 2026 : le Grand Prix décerné, à titre posthume, à l’"Artiste du Peuple" Ngô Mạnh Lân

Les lauréats de la 7ᵉ édition du Prix Dê Mèn (Grillon) ont été annoncés le 22 mai au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoï. L’"Artiste du Peuple" Ngô Mạnh Lân a reçu, à titre posthume, le Grand Prix "Hiêp si Dê Mèn" (Chevalier Grillon) pour son œuvre consacrée à l’art pour enfants.

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Photo : BTC/CVN

Le 22 mai, au Musée des beaux-arts du Vietnam à Hanoï, le journal Thê thao & Van hoá (Sports & Culture), relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information, a organisé la cérémonie du Prix Dê Mèn, comprenant le Grand Prix "Hiêp si Dê Mèn" (Chevalier Grillon), six prix "Khát vong Dê Mèn" (Aspiration du Grillon) et quatre distinctions du Jury.

L'univers enfantin de Ngô Manh Lân

Le Grand Prix "Hiêp si Dê Mèn" a été décerné à titre posthume au Professeur associé-Docteur, peintre, réalisateur et "Artiste du Peuple" Ngô Manh Lân (1934-2021), en hommage à l’ensemble de son œuvre consacrée à l’art pour enfants, avec des créations classiques telles que Chuyện ông Gióng (L’histoire de Gióng), Mèo con (Le petit chat), Trê Cóc… et surtout ses illustrations légendaires du roman Dê Mèn phiêu luu ký (Les aventures d’un grillon).

Les contributions de toute une vie de l’"Artiste du Peuple" Ngô Mạnh Lân à l’art pour enfants se sont exprimées avant tout à travers le cinéma d’animation. Il a laissé derrière lui un patrimoine de 22 films, dont 17 réalisés par lui-même et 5 auxquels il a participé comme dessinateur.

Diplômé avec mention d’excellence de l’Université nationale de cinéma de l’Union soviétique (VGIK) en 1962, il est ensuite rentré au Vietnam et a rejoint le Studio vietnamien de films d’animation et de marionnettes, aujourd’hui Studio du film d’animation du Vietnam.

Photo : BTC/CVN

Après le premier film d’animation du cinéma vietnamien, Đáng đời thằng Cáo (Le renard bien puni) en 1960, puis le film en papier découpé Con một nhà (Enfants dans une même famille, 1961) de Truong Qua, et le film de marionnettes Chú Thỏ đi học (Le petit lapin va à l’école, 1962) de Nguyên Tích, Ngô Mạnh Lân a débuté sa propre carrière avec Một ước mơ (Un rêve) en 1963. Dès lors, il s’est imposé comme l’une des figures de proue du Studio du film d’animation du Vietnam, contribuant à hisser le studio et le cinéma d’animation national à un nouveau niveau.

En outre, il a également apporté une contribution majeure à l’illustration des livres et journaux pour enfants. Dans la mémoire de nombreuses générations de lecteurs, ses illustrations joyeuses et pleines d’humour, publiées dans les journaux pour la jeunesse ou accompagnant les œuvres des écrivains Tô Hoài, Nguyên Dinh Thi, Vo Quang, Pham Hô…, sont devenues une partie indissociable de l’enfance.

En particulier, Ngô Mạnh Lân a dessiné le grillon à trois reprises. La première fois a eu lieu en 1959, lors de la publication en Union soviétique de la traduction russe du célèbre roman Dê Mèn phiêu lưu ký de l’écrivain Tô Hoài. Par la suite, la version de 1972 a été retravaillée de manière plus réaliste et est devenue l’une des représentations les plus familières du personnage pour plusieurs générations d’enfants vietnamiens. En 1989, il a réalisé à nouveau la couverture et les illustrations de l’œuvre Dê Mèn phiêu lưu ký.

Photo : BTC/CVN

De nombreux chercheurs ont estimé que, si l’écrivain Tô Hoài fut le "père" littéraire du personnage de Dê Mèn, Ngô Mạnh Lân lui a, quant à lui, "donné naissance" une seconde fois à travers l’image.

Au-delà du cinéma d’animation et de l’illustration, Ngô Mạnh Lân a également été l’un des artistes ayant contribué à définir le style moderne de la bande dessinée vietnamienne. Ses bandes dessinées, régulièrement rééditées, ont rencontré un grand succès. Parmi elles figurent Trê Cóc, Đồng tiền Vạn Lịch (La pièce Vạn Lịch), Sự tích núi Ngũ Hành (Légende des montagnes Ngũ Hành) et Đám cưới chuột (Le mariage des souris).

Les contributions artistiques de Ngô Mạnh Lân ont été récompensées par de nombreux prix nationaux et internationaux. En 1998, il a reçu l’Ordre du Travail de première classe. En 2007, il a obtenu le Prix d’État pour la littérature et les arts.

Du 22 au 24 mai, l’exposition "Le monde de l’enfance à travers les œuvres du regretté +Artiste du Peuple+ Ngô Mạnh Lân" se tient au Musée des beaux-arts du Vietnam afin de rendre hommage à cet artiste qui a consacré toute sa vie créative aux enfants. Elle présente 51 œuvres - peintures, illustrations, bandes dessinées - ainsi que trois films d’animation emblématiques de Ngô Mạnh Lân. Nombre de ces œuvres sont des originaux rares, conservés pendant des années par sa famille et dévoilés pour la première fois au grand public.

Photo : BTC/CVN

Un prix renouvelé

Lancé en 2020 par le journal Thê thao & Van hoá de l'Agence Vietnamienne d'Information, le prix Dê Mèn est une distinction annuelle à but non lucratif récompensant des œuvres artistiques créées par et pour les enfants. Il comprend un Grand Prix, intitulé "Hiêp si Dê Mèn" (Chevalier Grillon), ainsi que d’autres récompenses baptisées "Khát vong Dê Mèn" (Aspiration du Grillon) et des récompenses du Jury.

En six éditions, le Grand Prix a été décerné à plusieurs figures majeures, dont l’écrivain Nguyên Nhât Ánh (2020), l’écrivain Trân Duc Tiên (2023), l’écrivaine Lý Lan (2024) et le musicien Pham Tuyên (2025). Une trentaine de prix "Khát vong Dê Mèn" ainsi que plusieurs distinctions du jury ont également été attribués à des artistes vietnamiens et internationaux, dont huit jeunes créateurs.

Dans le contexte de la mise en œuvre active, à l’échelle nationale, de la Résolution N°80 du Politburo du Parti relative au développement de la culture vietnamienne, le comité d’organisation a décidé, à l’occasion de cette nouvelle édition, de donner une dimension renforcée au prix Dê Mèn.

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Le prix ne se limite plus à découvrir et honorer les créations "par" ou "pour" les enfants ; il vise désormais un objectif à long terme : contribuer à la création d’un écosystème culturel et artistique destiné aux enfants vietnamiens à l’ère numérique, tout en favorisant la transformation des œuvres primées en produits culturels à fort rayonnement, participant concrètement au développement des industries culturelles vietnamiennes.

Le prix continue également de promouvoir la lecture et de développer une véritable culture de la lecture au sein de la population, en particulier chez les enfants, génération future du pays.

Les résultats de cette saison montrent que le champ de la création s’élargit de plus en plus, tant du point de vue des auteurs que des œuvres. Cela reflète clairement la volonté de "montée en gamme" du Prix Dê mèn, conformément à l’esprit de la Résolution N°80 du Bureau politique, qui met l’accent sur le développement des industries culturelles, la création d’écosystèmes créatifs et la diffusion de produits culturels capables d’avoir un large impact dans la société contemporaine, tout en encourageant la lecture.

Fidèle à la tradition du prix, chaque saison révèle de jeunes talents exceptionnels. Cette année, quatre enfants ont atteint la finale et tous ont été récompensés par le Prix "Khat vong Dê Mèn" et trois récompenses du jury.

Les six prix "Khat vong Dê Mèn" (Aspiration du Grillon) ont récompensé : 100 cái chân (100 jambes), récit de Nguyên Ngoc Thuân, publié par les Éditions Trẻ (Jeunesse) ; Bà nôi kỳ la nhut thê gian (La grand-mère la plus étrange du monde), manuscrit de roman de Nguyên Thi Nhu Hiên ; la série de peintures sur le Vietnam de Nguyên Dang Hai Nam (16 ans) ; Chú robot tuong minh là nguoi (Le petit robot qui se croyait humain), récit de Lê Anh Vinh, publié par les Éditions Kim Dông ; la série d’animation "Wolfoo" et son écosystème créatif, produits et développés par Sconnect Vietnam ; et Yersin - Khuc hat cá ông (Yersin - le chant du poisson-baleine), bande dessinée de Tạ Huy Long, publiée par les Éditions Kim Dông.

Un chercheur de 106 ans comme ambassadeur inspirant

Si, lors de la saison précédente, l’ambassadeur Dê Mèn - le compositeur Nguyên Văn Chung - avait diffusé l’amour de la Patrie et de la musique pour enfants auprès de la communauté et dans l’espace numérique, cette année, l’ambassadeur inspirant, le chercheur Nguyên Dinh Tu (106 ans), apporte un message de transmission culturelle entre les générations, d’amour des livres, d’apprentissage autodidacte et de dévouement durable à la culture nationale.

Photo : BTC/CVN

À 106 ans, Nguyên Dinh Tu est le témoin de deux siècles et un érudit ayant consacré toute sa vie à la culture, à l’histoire et au savoir vietnamiens.

Grâce à son parcours académique remarquable et à ses nombreuses recherches sur l’histoire et la culture, il a reçu plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le Prix Trân Van Giàu en 2023, ainsi que deux Prix A du Prix national du livre.

"Je me suis fixé pour objectif de me construire par l’étude et l’acquisition de connaissances afin de servir la société. J’ai choisi la recherche de l’histoire du Vietnam et l’écriture d’ouvrages utiles pour les générations futures", a confié Nguyên Dinh Tu.

Avec le prix des enfants Dê Mèn, la présence de Nguyên Dinh Tu revêt non seulement une portée symbolique, mais contribue aussi à diffuser plus largement l’amour du savoir, de la lecture et de la créativité persévérante auprès de la jeunesse actuelle. L’image de cet érudit de 106 ans, toujours passionné de lecture, d’écriture et profondément attaché à la culture nationale, constitue un message émouvant sur la puissance du savoir et l’apprentissage tout au long de la vie.

Au fil des années, le prix Dê Mèn ne s’est pas limité à honorer les créations artistiques pour la jeunesse, mais a également progressivement diffusé un esprit de solidarité, encouragé la lecture et accompagné les enfants de nombreuses régions à travers des activités communautaires et caritatives.

Parmi elles, le programme caritatif "Pour une école pour les enfants", lancé en 2022 par le journal Thê thao & Van hoa, est devenu une initiative riche de sens, apportant livres, bourses et espaces d’apprentissage à des élèves issus de régions défavorisées.

À ce jour, le programme a achevé cinq projets : l’école satellite de Huôi Khoang, commune de Huôi Môt (province de Son La au Nord) en 2022 ; une salle informatique pour l’école primaire Quê Châu (ville de D0 Nang, Centre) en 2023 ; quatre salles de classe pour l’école primaire semi-internat Na Ngoi 2 (province de Nghê An) en 2024 ; l’école maternelle du hameau Dê Lang (province de Tuyên Quang au Nord) en août 2025 ; et l’école maternelle An Binh, commune de Dông Cuông (province de Lào Cai au Nord) en février 2026.

Ainsi, aux côtés du prix des enfants Dê Mèn, ce programme contribue à créer un espace culturel profondément humaniste pour les enfants, où ils peuvent non seulement accéder au savoir, nourrir leur âme et leur amour de l’art, mais aussi développer leur créativité, leurs rêves et leurs ambitions pour l’avenir. C’est précisément l’esprit que poursuit ce prix dans sa volonté de bâtir un écosystème culturel et artistique durable destiné à la jeunesse vietnamienne.

Quê Anh/CVN