Déclaration sanitaire pour certains voyageurs

Le gouvernement a publié le décret N°165/2026 détaillant et encadrant l’application de plusieurs dispositions de la Loi sur la prévention des maladies. Le texte précise notamment les règles de contrôle sanitaire applicables aux personnes entrant, sortant ou transitant par le Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Selon le décret, les voyageurs concernés devront effectuer une déclaration sanitaire conformément à la réglementation en vigueur. Cette déclaration pourra être réalisée sous forme électronique ou sur papier.

La déclaration sanitaire devra être effectuée dans les sept jours précédant l’entrée, la sortie ou le transit via un poste-frontière vietnamien.

Les agents de contrôle sanitaire seront chargés de surveiller l’état de santé et la température corporelle des voyageurs afin de détecter d’éventuels cas suspects de maladies transmissibles.

En cas de suspicion, les autorités sanitaires pourront procéder à un contrôle approfondi, incluant des entretiens et la collecte d’informations épidémiologiques. Le temps maximal prévu pour un contrôle approfondi est fixé à deux heures par personne.

Le décret entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

VNA/CVN