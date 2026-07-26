Dà Nang mise sur le café pour valoriser les spécialités du Centre

Du 24 au 26 juillet, le Comité populaire du quartier de Hai Châu, à Da Nang, a organisé le Vietnam Coffee Challenge 2026 sur le thème "Coffee Fest", au Parc APEC. L'événement a attiré des entreprises du secteur du café, des baristas, des experts en restauration et des passionnés venus de tout le pays.

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Photo : VNA/CVN

Au-delà de la promotion de la culture du café vietnamien, l'événement visait à associer la filière café aux produits emblématiques du Centre du Vietnam, contribuant ainsi au développement d'une chaîne de valeur couvrant les matières premières, la transformation, les services et le tourisme.

Parmi les points forts figuraient des boissons alliant café et spécialités régionales, telles que le café à la sauce de poisson Nam Ô, le café au ginseng Ngoc Linh, le café à la cannelle Trà My et le café à l'avocat, chacune inspirée par la culture et le patrimoine de la région.

Le quartier de Hai Châu a été choisi comme lieu d'accueil grâce à son secteur commercial et tertiaire dynamique, qui représente plus de 92% de l'économie locale. Situé au cœur de Dà Nang, Hai Châu est considéré comme la "vitrine" de la ville, accueillant chaque jour un grand nombre d'habitants et de visiteurs. L'intégration des spécialités locales dans des boissons populaires comme le café permet non seulement de renouveler l'expérience de dégustation, mais aussi de valoriser les produits locaux, d'élargir leurs débouchés et de renforcer les liens entre les territoires.

Parmi les produits phares de l'événement figurait le café à la sauce de poisson Nam Ô, un mélange de café Robusta vietnamien et de sauce de poisson traditionnelle Nam Ô en poudre. La poudre de sauce de poisson, obtenue à partir de sauce de poisson traditionnelle concentrée, est associée au café et à une fine couche de crème, créant un équilibre entre l'amertume du café, l'onctuosité de la crème et la légère saveur salée caractéristique de la sauce de poisson. Le produit est actuellement présenté principalement sur le site de production et lors d'événements afin de recueillir les avis des consommateurs avant sa commercialisation.

Photo : VNA/CVN

Autre produit phare, le café à l'avocat de Trinh Café associe un café Robusta de spécialité à de l'avocat frais. Depuis son lancement en 2018, l'entreprise a enrichi sa carte avec des boissons à base de ginseng Ngoc Linh, de cannelle Trà My, de noix de coco grillée Hoi An et d'autres ingrédients régionaux.

Avec le message "Taste - Art - Experience", l’événement a également proposé de nombreuses activités, notamment des expériences autour du café vietnamien, des découvertes des étapes de torréfaction, de mouture, de préparation et de dégustation, des présentations de produits locaux, ainsi qu’un concours destiné aux baristas, aux artisans de la préparation du café et aux passionnés de café de tout le pays.

En associant le café aux spécialités régionales, Dà Nang ouvre de nouvelles perspectives pour valoriser les produits locaux tout en promouvant le patrimoine culturel et le tourisme expérientiel. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de la ville visant à conjuguer innovation et préservation des valeurs culturelles afin de développer des produits distinctifs à plus forte valeur ajoutée.

VNA/CVN