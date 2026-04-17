Près de 300 entreprises réunies à l’Exposition des produits d’exportation de Dà Nang 2026

L'Exposition des produits typiques orientés vers l’exportation de Dà Nang 2026 - Made in Da Nang Expo 2026 a ouvert ses portes dans la soirée du 16 avril à Dà Nang.

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Photo : VNA/CVN

Dans la soirée du 16 avril, au Centre des foires et expositions de Dà Nang, le Comité populaire municipal a inauguré l’Exposition des produits typiques orientés vers l’exportation de Dà Nang 2026 - Made in Da Nang Expo 2026.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de Dà Nang, Trân Chi Cuong, a souligné que cet événement constitue une activité de promotion commerciale d’envergure. Il vise à valoriser les produits locaux, à aider les entreprises à améliorer leur compétitivité et à élargir leurs débouchés, tant au niveau national qu’à l’exportation. Il s’agit de l’une des missions clés de la ville pour 2026, contribuant aux objectifs de croissance économique et de développement du secteur privé, conformément à la Résolution 68-NQ/TW du Bureau politique. Ce secteur est appelé à devenir un moteur important de l’économie, dans lequel l’État joue un rôle de facilitateur, en créant un environnement propice à l’innovation et à l’intégration des entreprises dans les chaînes de valeur.

Selon Trân Chi Cuong, la ville considère actuellement les entreprises comme un sujet principal du processus de développement, l'État jouant un rôle de créateur, d'accompagnateur et de soutien. Dans cet esprit, Dà Nang renforce le partenariat public-privé, valorise efficacement les ressources sociales et instaure un climat d'investissement et d'affaires ouvert, transparent et favorable afin que les entreprises puissent se développer durablement et conquérir le marché international.

Photo : VNA/CVN

Cette exposition est organisée avec des objectifs clairs et tangibles. C'est l'occasion de présenter les produits emblématiques de la ville tout en permettant aux entreprises de nouer les liens avec des partenaires et d'accroître la valeur de la marque "Made in Da Nang". Grâce aux activités de promotion, les sociétés participantes ont l'opportunité d'accéder aux informations du marché, de s’informer des normes techniques et des tendances de consommation. Elles pourront ainsi améliorer la qualité de leurs marchandises et s'intégrer progressivement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le commerce interprovincial contribuera à former des chaînes logistiques diversifiées et stables, créant des débouchés durables.

Selon le comité d’organisation, l’événement s’étend sur plus de 3.000 m². Avec 112 stands, il rassemble près de 300 entreprises présentant plus de 500 produits typiques, des articles du programme OCOP (One Commune, One Product ou Chaque commune un produit), des productions industrielles rurales exemplaires, ainsi que diverses marchandises à fort potentiel d’exportation. Les produits exposés couvrent plusieurs secteurs, notamment l’industrie, les hautes technologies, les biens de consommation et les services touristiques.

Dans le cadre de l’exposition, de nombreuses activités sont programmées : une conférence de promotion des liens commerciaux entre Dà Nang et d’autres localités, un séminaire sur le développement de marques pour les produits typiques, ainsi qu’un colloque intitulé "Made in Vietnam dépasse les frontières avec Amazon". Les visiteurs peuvent également découvrir des villages artisanaux, assister à des défilés d’ao dài (tunique traditionnelle), des performances de gongs et des chants folkloriques bài choi.

Ouverte de 8h30 à 21h30 du 16 au 20 avril, l’exposition attire de nombreux habitants et touristes dès son inauguration.

VNA/CVN