Explorer Vai Gioi, la grotte mystique de Ninh Binh

Située dans la zone écologique de Thung Nham, quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh (Nord), la grotte de Vai Gioi invite les visiteurs à gravir 439 marches pour un voyage symbolique à travers le monde des hommes, les enfers et le paradis.

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Photos : CTV/CVN

La grotte de Vai Gioi est une destination empreinte d’histoire et de spiritualité. Selon la tradition orale, elle servait autrefois de lieu rituel où les habitants de l’ancienne capitale Hoa Lu dressaient des autels pour prier le Ciel, implorant paix et prospérité, pluies favorables et vents cléments.

Pour atteindre l’entrée de la grotte, perchée à 100 m d’altitude, les visiteurs doivent relever un premier défi : gravir 439 marches de pierre serpentant le long du flanc de la montagne. Exigeant mais incontournable, ce parcours prépare progressivement à l’immersion dans un univers mystérieux, loin de l’agitation extérieure.

Découverte et valorisée dès le Xe siècle, Vai Gioi est un chef-d’œuvre de la nature d’environ 5.000 m². Son espace intérieur se divise en trois niveaux distincts, symbolisant, selon les croyances populaires, trois mondes : le monde des hommes, les enfers et le paradis, offrant un itinéraire de découverte aussi original que saisissant.

Un voyage entre trois mondes

Dès le franchissement de l’entrée, les visiteurs pénètrent dans l’espace du “monde des hommes”. Cet espace se distingue par des formations de stalactites et stalagmites aux surfaces relativement planes, évoquant une vie simple et quotidienne. Il constitue le point de départ du voyage vers les profondeurs de la grotte.

Photo : CTV/CVN

Depuis le “monde des hommes”, un passage conduit vers les “enfers”. L’atmosphère y devient plus fraîche et mystérieuse, plongée dans une pénombre enveloppante. On y découvre des formations rocheuses aux formes singulières, associées à des légendes populaires : deux rochers semblables à des molosses gardant l’entrée, le trône du Roi des enfers et le pont de Nai Hà. Le silence et l’étrangeté des lieux confèrent à cet espace une forte dimension spirituelle, symbole du cycle de la réincarnation.

À l’opposé de la descente vers les “enfers”, l’accès au “paradis” exige de gravir 88 marches métalliques abruptes. Ce niveau supérieur est considéré comme le royaume céleste et sacré. Il abrite de nombreuses concrétions calcaires évoquant des figures de bodhisattvas, des palais célestes et des autels bouddhiques solennels. Son point d’orgue est une “porte du ciel” s’ouvrant vers l’extérieur, offrant une vue panoramique spectaculaire sur la vallée verdoyante en contrebas.

Tout au long de la grotte de Vai Gioi s’étend un réseau étincelant de stalactites et stalagmites calcaires façonnées par des millénaires d’érosion. La nature y a sculpté une multitude de formes étonnantes : arbres centenaires, jarres de riz, silhouettes évoquant des arêtes de poisson ou encore des mâchoires d’animaux préhistoriques, stimulant l’imagination des visiteurs.

La porte du Ciel marque le point de rencontre symbolique entre le paradis, le monde des hommes et les enfers à l’intérieur de la grotte de Vai Gioi. De nombreux visiteurs s’y arrêtent pour prendre des photos. Depuis ce promontoire, le regard embrasse tout le paysage forestier de Thung Nham : des chaînes de montagnes superposées, ponctuées de maisons sur pilotis, composant un tableau à la fois vivant et enchanteur.

À la fois joyau géologique et lieu de spiritualité, Vai Gioi séduit de nombreux visiteurs vietnamiens et internationaux venus y chercher découverte et contemplation.

Nguyên Thành/CVN