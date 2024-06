Les États-Unis s'opposent à certains changements demandés par le Hamas

Le secrétaire d'État des États-Unis, Antony Blinken, a déclaré mercredi 12 juin que la réponse du Hamas à la proposition de cessez-le-feu et de libération des otages soutenue par les États-Unis comprenait " de nombreux changements " par rapport à la proposition présentée à l'origine, dont certains changements qu'il juge inacceptables.

>> Antony Blinken réitère l'opposition de Washington à une offensive israélienne à Rafah

>> Les ministres égyptien et britannique des AE discutent du cessez-le-feu à Gaza

>> Washington demande un vote du Conseil de sécurité pour soutenir le projet de trêve à Gaza

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse à Doha au Qatar, M. Blinken a indiqué que les États-Unis avaient reçu par le biais des médiateurs qataris et égyptiens une réponse du Hamas à une feuille de route en trois étapes vers un cessez-le-feu permanent à Gaza, feuille de route annoncée en fin mai par le président américain Joe Biden. Cette proposition était également conçue pour assurer la libération de tous les otages détenus par le Hamas.

"Le Hamas a proposé de nombreux changements à la proposition qui était sur la table. Nous avons discuté de ces changements hier soir avec nos collègues égyptiens et aujourd'hui avec le Premier ministre" du Qatar, a déclaré M. Blinken. "Certains de ces changements peuvent se discuter, et d'autres non", a-t-il ajouté.

La proposition actuelle est "pratiquement identique" à celle que le Hamas avait présentée lui-même le 6 mai, pourtant le Hamas a apporté "un certain nombre" de changements qui "vont au-delà des positions qu'il avait auparavant prises et acceptées", a expliqué M. Blinken.

Il a réitéré que l'accord actuel avait été "accepté" par Israël malgré le fait que certaines membres de la faction d'extrême-droite du gouvernement israélien y étaient visiblement opposés. "Le Hamas aurait pu répondre par un seul mot : oui", a ajouté M. Blinken.

Xinhua/VNA/CVN