Les exportations nationales de crabe en forte hausse

Les exportations de crabe du Vietnam ont poursuivi leur progression au cours des huit premiers mois de 2026, atteignant 231 millions de dollars, soit une hausse de 27 % sur un an.

>> Lutte contre la pêche INN : priorité à la levée du "carton jaune" d’ici fin 2026

>> Vietnam Seafood Summit 2026 : la filière halieutique prépare sa croissance

>> Produits aquatiques : des perspectives favorables pour les exportations en fin d’année

La Chine reste le principal marché à l'exportation, tandis que les États-Unis se distinguent par une croissance particulièrement soutenue. Cette dynamique s'accompagne toutefois de défis liés à la concentration des débouchés et au durcissement des exigences commerciales et de traçabilité.

Selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits de la mer du Vietnam (VASEP), la dépendance à l'égard de quelques marchés majeurs et le renforcement des exigences en matière de commerce et de traçabilité constituent des défis importants pour la filière vietnamienne du crabe.

D'après les statistiques des Douanes vietnamiennes, les exportations de crabe ont atteint 41 millions de dollars en août 2026, en hausse de 53 % sur un an, soit leur niveau mensuel le plus élevé depuis le début de l'année. Sur les huit premiers mois de 2026, leur valeur totale s'est établie à 231 millions de dollars, en progression de 27 % par rapport à la même période de 2025.

La Chine demeure le premier débouché avec 146 millions de dollars d'exportations, soit une hausse de 37 % sur un an. Elle représente près de 63 % des ventes totales à l'étranger. En incluant Hong Kong (Chine), la part de ces deux marchés atteint environ 64 %.

Les États-Unis se démarquent par une envolée de 250 % des exportations, à 24 millions de dollars. Avec une part de marché de 10 %, ils se hissent au troisième rang des débouchés du Vietnam. À l'inverse, les ventes vers le Japon ont reculé de 15 %, à 53 millions de dollars. Le pays conserve néanmoins sa deuxième place, avec près de 23 % des exportations vietnamiennes de crabe.

D'autres marchés affichent également une progression notable : Singapour (+89 %), Taïwan (Chine) (+62 %), le Canada (+57 %) et Hong Kong (Chine) (+72 %). Toutefois, les exportations vers ces destinations restent relativement modestes en valeur.

Défis à relever

La filière vietnamienne du crabe bénéficie de sa proximité avec les grands marchés asiatiques et d’une offre diversifiée, allant des produits vivants aux produits surgelés et transformés. La progression des exportations au cours des huit premiers mois de 2026 témoigne du dynamisme de la demande sur les principaux marchés.

Pour pérenniser cette croissance, le Vietnam doit toutefois diversifier ses débouchés afin de réduire sa dépendance à l’égard d’un nombre limité de partenaires commerciaux. Le respect des exigences croissantes en matière de traçabilité et de conformité commerciale constitue également un enjeu majeur pour renforcer la compétitivité de la filière et assurer son développement à long terme.

Texte et photo : Truong Giang/CVN