Coupe d’Asie féminine U17 : le Vietnam décroche son billet pour la phase finale 2027

Dès l'entame de match, le Kirghizistan, contraint à la victoire pour espérer se qualifier, a tenté d'imposer un pressing haut. Toutefois, le Vietnam a rapidement repris le contrôle du jeu grâce à une grande sérénité technique.

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Photo : VNA/CVN

L'équipe féminine des moins de 17 ans (U17) du Vietnam a officiellement validé son billet pour la phase finale de la Coupe d'Asie féminine U17 de l'AFC 2027 (AFC U17 Women’s Asian Cup 2027), après sa victoire 2-0 contre le Kirghizistan dimanche soir 11 octobre au stade de Bà Ria, à Hô Chi Minh-Ville. Grâce à ce succès, les joueuses vietnamiennes terminent en tête du groupe D des éliminatoires avec un parcours sans faute.

Avant cette rencontre décisive, la sélection dirigée par l'entraîneur Okiyama Masahiko s'était imposée avec autorité face à la Palestine (6-0) puis contre les îles Mariannes du Nord sur un score fleuve de 20-0. Fortes de ces résultats et d'une différence de buts largement supérieure à celle de leurs adversaires du jour, les Vietnamiennes n'avaient besoin que d'un match nul pour conserver leur première place, mais elles ont abordé la partie avec la ferme intention de s'imposer devant leur public.

Dès l'entame de match, le Kirghizistan, contraint à la victoire pour espérer se qualifier, a tenté d'imposer un pressing haut. Toutefois, le Vietnam a rapidement repris le contrôle du jeu grâce à une grande sérénité technique. À la 24e minute, au terme d'une phase de jeu collective bien construite, Nguyên Thi Huyên Trang a ouvert le score, permettant aux siennes de regagner les vestiaires avec un avantage logique.

Photo : VNA/CVN

En seconde période, la domination vietnamienne s'est accentuée et a été récompensée à la 55e minute par Dô Thi Hà Vi. Profitant d'un centre millimétré venu de l'aile gauche et d'une mésentente dans la défense adverse, la joueuse portant le numéro 19 a inscrit le second but d'une frappe à bout portant. Maîtresses du terrain jusqu'au coup de sifflet final, les protégées d'Okiyama Masahiko ont su préserver ce score de 2-0 pour assurer leur qualification.

Lors de la conférence de presse d'après-match, le technicien japonais Okiyama Masahiko s'est félicité de la discipline tactique de son groupe, soulignant que l'équipe n'avait concédé aucun but durant tout le tournoi. Il a précisé que la préparation pour la phase finale se concentrerait désormais sur le renforcement des compétences techniques et l'ajustement des stratégies en fonction du futur tirage au sort.

De son côté, la buteuse Dô Thi Hà Vi a exprimé sa satisfaction d'avoir atteint son objectif personnel de marquer lors de chaque match, tout en remerciant la Fédération du Vietnam de football et les supporters pour leur soutien indéfectible tout au long de cette campagne qualificative.

VNA/CVN