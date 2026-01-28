Convention de Hanoï contre la cybercriminalité : le Vietnam appelle à une mise en œuvre rapide et effective

La session du Comité spécial chargé de l’élaboration du Règlement d’application de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (dite Convention de Hanoï) se tient du 26 au 30 janvier à Vienne, capitale de l’Autriche.

Il s’agit de la première réunion du Comité depuis l’ouverture à la signature de la Convention à Hanoï les 25 et 26 octobre 2025.

Lors de cette session, le Comité concentre ses travaux sur le projet de règlement intérieur de la Conférence des États parties à la Convention de Hanoï, en vue de préparer les conditions nécessaires à une mise en œuvre efficace de l’instrument dès son entrée en vigueur.

L’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, conduit une délégation intersectorielle composée de représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Sécurité publique.

Dans son allocution, l’ambassadeur a souligné que le Vietnam attache une importance constante à l’esprit de coopération et de consensus tout au long du processus d’élaboration et de mise en œuvre de la Convention. Il a estimé qu’un règlement intérieur clair, rigoureux et fondé sur le consensus constitue une base essentielle pour garantir le fonctionnement efficace, transparent et fiable de la Conférence des États parties une fois la Convention entrée en vigueur.

Il a appelé les délégations à participer aux discussions dans un esprit constructif et pragmatique, afin de parvenir rapidement à l’adoption du règlement et de poser ainsi des fondations solides pour la mise en œuvre de la Convention dans les années à venir.

À cette occasion, le Vietnam a également exhorté les États n’ayant pas encore signé ou ratifié la Convention à accomplir rapidement les procédures nécessaires afin qu'elle puisse entrer en vigueur au plus vite et apporter des avantages concrets à la communauté internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Le Vietnam, pour sa part, mène activement les procédures internes et s’est engagé à ratifier la Convention dans les meilleurs délais.

Dans le cadre de la session, le 26 janvier, le Vietnam a coorganisé, aux côtés de l’Union interparlementaire (UIP), de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un dialogue thématique intitulé "Promouvoir l’universalisation et la mise en œuvre effective de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité".

Lors de son discours d’ouverture, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a souligné qu’après l’étape historique de la signature de la Convention à Hanoï en octobre 2025, l’enjeu central réside désormais dans sa transformation en un outil opérationnel et efficace sur le terrain.

Il a affirmé que l’essentiel ne réside pas uniquement dans la signature et la ratification de la Convention, mais dans sa mise en œuvre concrète, notamment à travers l'amélioration des législations nationales, le renforcement des capacités institutionnelles et l’intensification de la coopération internationale.

Le Vietnam a salué le rôle complémentaire des organisations telles que l’UIP, INTERPOL et l’ONUDC. L’ambassadeur a réaffirmé l’engagement du Vietnam à contribuer activement aux efforts communs de la communauté internationale pour promouvoir l’universalisation et la mise en œuvre effective de la Convention, en particulier par des initiatives de soutien technique et de renforcement des capacités au profit des pays en développement.

