Le président chinois arrive au Kirghizistan pour le Sommet de l'OCS et une visite d'État

Le président chinois Xi Jinping est arrivé dimanche 30 août à Bichkek pour assister au Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 2026 et une visite d'État au Kirghizistan.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dimanche 30 août, un long tapis rouge s'étendait sur le tarmac de l'aéroport international de Manas, tandis que les drapeaux flottaient au vent. Le président kirghize Sadyr Japarov et son épouse étaient arrivés tôt, pour accueillir le président chinois Xi Jinping et son épouse, Peng Liyuan.

Après que le président Xi et son épouse ont descendu les marches de l'avion, les deux chefs d'Etat se sont salués par une poignée de main ferme.

"Vous faites partie de la famille", a dit M. Japarov à M. Xi. "Lorsque vous venez au Kirghizistan, c'est comme si vous rentriez chez vous."

M. Xi est arrivé à Bichkek dimanche à l'occasion du sommet 2026 de l'Organisation de coopération de Shanghai et d'une visite d'État au Kirghizistan.

L'accueil s'est déroulé dans le respect des traditions locales. De jeunes femmes kirghizes ont offert à M. Xi et son épouse des pâtisseries traditionnelles et du miel, saluant ainsi les invités de marque selon une coutume kirghize ancestrale.

Dans un discours écrit publié à son arrivée, M. Xi a déclaré que la Chine et le Kirghizistan partagent une amitié traditionnelle ancienne, et que les majestueuses montagnes du Tianshan peuvent témoigner de millénaires d'échanges amicaux entre leurs peuples.

M. Xi a déclaré qu'au cours de cette visite, il aura des échanges de vues approfondis avec M. Japarov sur les relations sino-kirghizes, la coopération entre les deux pays dans divers domaines, ainsi que sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, pour tracer une nouvelle feuille de route pour la construction d'une communauté d'avenir partagé entre la Chine et le Kirghizistan.

Liés par les montagnes et les rivières, et étroitement unis par des intérêts communs, la Chine et le Kirghizistan se sont toujours soutenus mutuellement au fil des années, s'apportant un soutien réciproque et remportant ensemble de nombreux succès.

Il s'agit de la troisième visite de M. Xi au Kirghizistan. En septembre 2013, M. Xi avait effectué sa première visite d'État au Kirghizistan, à l'occasion de laquelle les deux pays avaient annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique. Au cours de ces dix dernières années et plus, les relations sino-kirghizes ont parcouru un chemin historique, passant d'un partenariat stratégique à un partenariat stratégique global, puis à un partenariat stratégique global pour une nouvelle ère.

Les vieux amis restent en contact. Rien que l'année dernière, M. Xi a rencontré M. Japarov à trois reprises. Les deux dirigeants sont parvenus à un consensus important sur l'approfondissement du partenariat stratégique global entre la Chine et le Kirghizistan pour une nouvelle ère et sur la construction d'une communauté d'avenir partagé entre la Chine et le Kirghizistan, fondée sur le bon voisinage, l'amitié et la prospérité partagée, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Alors que les deux couples marchaient ensemble sur le tapis rouge, admirant une série de démonstrations culturelles traditionnelles kirghizes, notamment des spectacles mettant en scène des instruments de musique traditionnels, des faucons et des chiens de chasse, ainsi qu'un ensemble de guerriers traditionnels, de cavaliers et de yourtes, M. Japarov a pris le temps d'expliquer chaque spectacle à M. Xi.

À l'intérieur du salon VIP de l'aéroport, des enfants et de jeunes kirghizes ont chanté des chansons chinoises en mandarin pour les invités, leur offrant ainsi un accueil chaleureux et sincère. Parmi la foule venue accueillir le président Xi, se trouvait Sadat, une étudiante de 19 ans, qui s'est déclarée ravie de voir M. Xi et lui a souhaité un séjour serein et mémorable.

Les chansons, spectacles traditionnels et sourires le long du tapis rouge ont tous témoigné des liens étroits qui unissent les deux peuples - une amitié aux racines profondes qui continue de s'épanouir grâce à des échanges fréquents et à des liens étroits.

Xinhua/VNA/CVN