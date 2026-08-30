Référendum en Islande : les électeurs se prononcent sur la relance des négociations d'adhésion à l'UE

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|Vue de Reykjavik, en Islande, le 15 mars 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le référendum ne décide pas si l'Islande rejoindra le bloc des 27 membres. Un vote "oui" permettrait de relancer les négociations d'adhésion, tandis que tout éventuel accord d'adhésion devrait ensuite être soumis aux électeurs lors d'un référendum distinct.
Les bureaux de vote ont ouvert à 9H00, heure locale, et doivent fermer à 22H00. Près d'un quart des électeurs avaient déjà voté par anticipation, selon la chaîne publique islandaise RUV.
Un sondage Gallup publié jeudi plaçait le camp du "non" légèrement en tête, avec 51,6% des personnes interrogées opposées à la reprise des négociations, contre 48,4% qui y étaient favorables. Cet écart n'était pas statistiquement significatif.
Les bulletins seront dépouillés après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats étant attendus dans la soirée de samedi.
Xinhua/VNA/CVN