Référendum en Islande : les électeurs se prononcent sur la relance des négociations d'adhésion à l'UE

Les Islandais ont commencé à voter samedi 29 août sur la question de savoir s'il faut relancer les négociations pour adhérer à l'Union européenne (UE), plus de dix ans après que ce pays insulaire nordique a suspendu son processus d'adhésion, alors que les sondages d'opinion montrent que le scrutin s'annonce très serré et qu'aucun résultat ne se dessine clairement.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le référendum ne décide pas si l'Islande rejoindra le bloc des 27 membres. Un vote "oui" permettrait de relancer les négociations d'adhésion, tandis que tout éventuel accord d'adhésion devrait ensuite être soumis aux électeurs lors d'un référendum distinct.

Les bureaux de vote ont ouvert à 9H00, heure locale, et doivent fermer à 22H00. Près d'un quart des électeurs avaient déjà voté par anticipation, selon la chaîne publique islandaise RUV.

Un sondage Gallup publié jeudi plaçait le camp du "non" légèrement en tête, avec 51,6% des personnes interrogées opposées à la reprise des négociations, contre 48,4% qui y étaient favorables. Cet écart n'était pas statistiquement significatif.

Les bulletins seront dépouillés après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats étant attendus dans la soirée de samedi.

Xinhua/VNA/CVN