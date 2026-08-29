L'Iran est prêt à négocier avec les États-Unis, mais reste prudent

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré vendredi soir 28 août que l'Iran était prêt à négocier avec les États-Unis, tout en restant méfiant à l'égard de Washington, soulignant que Téhéran ne respecterait ses engagements que si la partie adverse en faisait de même.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Interrogé lors d'une interview télévisée sur le fait de savoir si les efforts diplomatiques en cours pourraient redonner vie au protocole d'accord signé par les deux pays le 18 juin et rétablir les droits de la nation iranienne, il a noté qu'on pouvait "aller de l'avant" si les mesures prises par Téhéran recevaient des mesures réciproques et proportionnées de la part de Washington.

En vertu de ce protocole d'accord, les États-Unis doivent lever le blocus naval et les sanctions pétrolières et pétrochimiques contre l'Iran, ainsi que débloquer les avoirs iraniens gelés.

M. Pezeshkian a indiqué à ce titre que son pays avait exporté près de 90 millions de barils de pétrole pendant la période de mise en œuvre de l'accord.

Ce dernier vise à mettre fin le conflit dans la région sur tous les fronts, le Liban compris. En vertu du texte, Américains et Iraniens devaient mener des négociations dans un délai de 60 jours, lequel a expiré le 17 août, afin de parvenir à un accord définitif. L'issue de ces négociations reste incertaine suite à l'escalade entre les deux pays le mois dernier.

Parallèlement, le Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé vendredi 28 août dans un message à accorder une attention "sérieuse" aux défis économiques et aux problèmes liés aux moyens de subsistance, notamment l'inflation, le chômage et la gestion des prix et des marchés.

L'Iran a besoin d'une croissance économique plus forte, d'un accroissement des investissements et d'une relance de la production, a-t-il dit, présentant un recours accru à la production nationale comme cruciale pour surmonter les difficultés économiques du pays. À l'inverse, les importations devront être utilisées "à bon escient et avec discernement".

Ces propos surviennent sur fond d'intensification des pressions économiques américaines. Au début du mois, le président américain Donald Trump a annoncé "l'opération économique la plus dévastatrice jamais menée" contre tout pays apportant un soutien vital à l'Iran.

"Ce sera une Guerre économique et un Isolement d'une ampleur sans précédent", a-t-il dit sur son réseau Truth Social, la qualifiant de "Jour J économique".

Xinhua/VNA/CVN