Mali : l'armée affirme avoir repoussé une attaque contre un commissariat

L'armée malienne a annoncé dimanche 30 août avoir repoussé une tentative d'attaque menée vers 06H00 contre le commissariat de Kignan, dans la région de Sikasso, dans le Sud du pays.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un second communiqué publié le même jour, l'État-major général des armées a indiqué que deux motocyclettes appartenant au personnel du commissariat avaient été incendiées. Du côté des assaillants, un drone kamikaze a été abattu et huit motocyclettes ont été abandonnées lors de leur repli, selon la même source.

Aucune information sur d'éventuelles victimes n'a été fournie.

L'armée affirme que la poursuite des assaillants et l'exploitation des renseignements recueillis ont permis de localiser trois points de regroupement dans le secteur de Dogoni, également situé dans la région de Sikasso, où se trouvaient, selon elle, plus d'une centaine de membres de groupes armés terroristes. Ces positions, qui abritaient d'importants matériels de guerre, ont été "traitées avec succès", précise le communiqué.

À quelques kilomètres au sud-est de Macina, d'autres points de regroupement de groupes armés terroristes ainsi que des matériels de guerre ont également été détectés, avant que les zones concernées ne soient ciblées et frappées, d'après l'État-major.

Les opérations de surveillance et de reconnaissance se poursuivent afin d'évaluer les effets des frappes, d'établir un bilan consolidé et de rechercher d'éventuelles menaces résiduelles, ajoute le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN