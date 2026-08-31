Les États-Unis frappent des lanceurs iraniens sur l'île de Larak

Les forces américaines ont frappé dimanche 30 août deux lanceurs iraniens situés sur l'île de Larak, a déclaré Tim Hawkins, porte-parole du Commandement central des États-Unis, marquant ainsi la première frappe américaine connue contre l'Iran depuis fin juillet.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Des forces du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont été observées en train de se préparer à lancer des roquettes chargées de mines marines dans le détroit d'Ormuz", a indiqué M. Hawkins dans un communiqué, ajoutant que l'armée américaine "surveillait de près la zone et restait prête à protéger la libre circulation du commerce" dans cette voie navigable stratégique.

L'île de Larak est une petite île iranienne située au large de Bandar Abbas, à l'est de l'île de Qeshm et au sud de l'île d'Ormuz.

Le CGRI d'Iran a annoncé que plusieurs militaires et civils avaient été tués ou blessés dimanche soir lors de l'attaque contre l'île de Larak.

Dans un communiqué publié par son organe de presse officiel, Sepah News, le CGRI a promis que cette attaque entraînerait une "punition de l'agresseur".

Xinhua/VNA/CVN