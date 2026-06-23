Vietnam - Irlande : vers une coopération de recherche d'envergure mondiale

Le professeur associé et docteur Lê Hai Binh, membre du Comité central du Parti et directeur adjoint permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a reçu le 23 juin à Hanoï l’ambassadrice d’Irlande au Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin, afin de dresser le bilan des réalisations bilatérales et de définir les orientations stratégiques de coopération pour la nouvelle phase de développement.

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Lê Hai Binh a souligné que cet événement intervient à un moment charnière, alors que le Vietnam et l’Irlande s’apprêtent à célébrer le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1996-2026). Ce jalon historique a été renforcé par l’ouverture officielle de l’ambassade du Vietnam en Irlande en mars 2026.

Photo : VNA/CVN

Les deux responsables ont salué les résultats fructueux des visites de haut niveau, notamment la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en octobre 2024, ainsi que celle du précédent directeur de l’Académie, Nguyên Xuân Thang, en septembre 2025.

L’ambassadrice Deirdre Ní Fhallúin a informé des progrès remarquables accomplis par les deux nations sur trois piliers fondamentaux que sont l’agroalimentaire, l’éducation et le commerce - l’investissement. Elle a mis en exergue plusieurs projets emblématiques en cours, dont le fait que l'opérateur de l’aéroport de Dublin (DAA International) devient le partenaire de gestion stratégique et l’opérateur de l'aéroport international de Gia Binh, le projet de technopole biotechnologique de Hanoï (Silver Lake City) est soutenu par des investisseurs irlandais, ainsi que le futur partenariat entre l'Université de pharmacie de Hanoï et l’Institut national de recherche et de formation en bioprocédés (NIBRT).

Concernant la collaboration spécifique avec l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, les deux parties ont convenu d'organiser un séminaire international d’envergure à l’automne prochain. Ce forum sera dédié au partage d’expertises sur la réforme institutionnelle, la transformation numérique, le développement durable et le renforcement des capacités biotechnologiques, a indiqué la diplomate irlandaise.

Le professeur associé Lê Hai Binh a exprimé le souhait de l’Académie d'intensifier les programmes de recherche communs de niveau mondial avec des partenaires irlandais et de bénéficier de bourses et de formations de courte durée pour les cadres stratégiques du Parti et de l’État vietnamien.

En matière de gouvernance publique, l'ambassadrice d’Irlande a salué le rôle moteur de l'Académie dans le Programme d'amélioration de la gouvernance inclusive (IGAP). Ce nouveau dispositif, financé par l'Irlande et ses partenaires, succède à l’Indice de performance de la gouvernance et de l’administration publique provinciale (PAPI).

Lê Hai Binh a affirmé que des initiatives telles que l'IGAP sont essentielles pour améliorer l’efficacité de l’appareil administratif local au Vietnam.

Au terme de la rencontre, les deux responsables ont réaffirmé leur vision commune pour le développement de la coopération bilatérale entre les deux pays et entre l’Académie et ses partenaires irlandais. Ils se sont engagés à mobiliser leurs services spécialisés respectifs afin de concrétiser rapidement les plans de coopération convenus pour la nouvelle phase.

VNA/CVN