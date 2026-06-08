Communes numériques : le Vietnam déploie un modèle à quatre couches

Le Vietnam accélère la transformation numérique au niveau local grâce à un modèle à quatre couches destiné aux communes et quartiers, afin d’améliorer la gouvernance, les services publics et l’accès des citoyens aux plateformes numériques.

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Photo : Digifest/CVN

L’architecture à quatre couches, comprenant les infrastructures, les données et plateformes de base, les applications métiers ainsi que les canaux d’interaction et d’évaluation de l’efficacité, est actuellement déployée dans les communes et quartiers afin de promouvoir le gouvernement numérique et l’économie numérique, selon le Département national de la transformation numérique.

Lors de l’atelier de formation intitulé "Mise en œuvre du modèle de transformation numérique au niveau des communes et quartiers", récemment organisé dans le cadre du Forum national du numérique du Vietnam 2026 (Digifest 2026), Hoàng Huu Hanh, directeur adjoint du Département national de la transformation numérique, a déclaré que le modèle de transformation numérique destiné aux communes avait été publié par le ministère des Sciences et des Technologies afin de servir de référence commune à l’échelle nationale.

Une architecture numérique harmonisée

Adopté à la fin du mois d’avril, ce modèle vise à guider les communes et quartiers dans une démarche de transformation numérique harmonisée sur l’ensemble du territoire, en cohérence avec le cadre d’architecture numérique de référence aux niveaux communal, provincial et national.

Le modèle définit une architecture composée de quatre couches : les infrastructures ; les données et plateformes de base ; les applications métiers ; et les canaux d’interaction et d’évaluation de l’efficacité. Deux composantes transversales complètent cet ensemble : l’exploitation et la gouvernance, ainsi que les ressources humaines et matérielles.

Les communes et quartiers sont encouragés à utiliser les infrastructures et plateformes mutualisées aux niveaux provincial et national, tout en actualisant leurs données, en déployant des applications et solutions numériques et en fournissant directement des services numériques aux citoyens.

Photo : bvhttdl/CVN

Partageant son expérience de terrain, Nguyên Duy Khiêm, président du Comité populaire de la commune de Yên Binh, a expliqué que l’ensemble du système administratif, depuis le comité du Parti et le Conseil populaire jusqu’aux villages, est désormais connecté dans un environnement numérique. Une plateforme de gouvernance numérique des villages est utilisée pour attribuer les tâches, suivre leur exécution, échanger des informations et assurer une gestion continue entre la commune et les villages.

À Yên Binh, toutes les missions prioritaires ainsi que l’ensemble des indicateurs de développement socio-économique sont suivis sur des plateformes numériques. Les domaines tels que l’investissement public, les recettes budgétaires, la croissance économique ou encore le décaissement des fonds publics sont gérés numériquement, avec des objectifs assignés à chaque agent concerné.

Grâce à ce modèle, les habitants accèdent plus facilement aux informations, aux politiques publiques et aux services administratifs.

Dans le secteur de l’éducation, l’ensemble des établissements scolaires de Yên Binh ont mis en œuvre des systèmes de gestion et d’apprentissage numériques.

Agriculture intelligente et services connectés

Photo : Digifest/CVN

Dans le domaine agricole, la commune développe actuellement un centre de pilotage de l’agriculture intelligente, fondé sur la numérisation des données relatives aux zones de culture, aux maladies, aux marchés et à la gestion du secteur agricole. Une base de données a déjà été créée pour plus de 4.200 hectares de forêts plantées sur un total de 7.600 hectares, soit 55,7% de la superficie. Une application permet également de gérer les codes d’identification des plantations forestières et d’assurer la traçabilité du bois légal.

À Phù Liên, un quartier de la ville de Hai Phong, Trân Quang Hung, vice-président du Comité populaire local, a indiqué que la construction du système de pilotage avait commencé par la mise en place d’une base de données comprenant plus de 250 cadres de gestion, plus de 36.000 champs d’information, plus de 56.000 comptes de résidents et 6.000 foyers. Les données sont intégrées à partir de diverses structures, notamment les organisations du Parti, les autorités locales, le Front de la Patrie et les établissements publics.

Aujourd’hui, le système de gestion e-Gov DSS du quartier permet de suivre de manière visuelle les missions en cours, les recettes et dépenses budgétaires, le décaissement des investissements publics, l’avancement des projets, les politiques de protection sociale ainsi que le traitement des plaintes et recommandations des citoyens.

Photo : Viêt Hùng/CVN

Selon le rapport de Phù Liên, la transformation numérique a été déployée de manière cohérente dans l’ensemble des procédures administratives, réduisant les délais de traitement, le volume de documents requis et les coûts pour les citoyens et les entreprises. Le taux de dossiers traités en ligne dépasse désormais 98%. Chaque mois, l’assistant virtuel du quartier répond à environ 30.000 questions posées par les habitants.

Les participants à l’atelier ont souligné que la mise en place d’un modèle de transformation numérique au niveau des communes et quartiers constitue l’un des fondements essentiels pour concrétiser l’objectif de construction d’un gouvernement numérique centré sur les citoyens.

M. Hanh a ajouté que chaque modèle performant développé au niveau local sera recensé, évalué et diffusé par le Département national de la transformation numérique afin d’être reproduit à l’échelle nationale.

Mai Quynh/CVN