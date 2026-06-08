Un vétéran américain contribue à la recherche des restes de soldats vietnamiens tombés dans la guerre

De retour à Hô Chi Minh-Ville au début du mois de juin, le vétéran américain Robert Ambrose Connor a poursuivi une mission particulière à laquelle il se consacre depuis de nombreuses années : contribuer à la recherche et à la vérification d’informations concernant des soldats vietnamiens tombés lors de l’Offensive générale du Têt 1968.

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Photo : CTV/CVN

Avant de participer à un colloque consacré à l’identification des informations relatives aux martyrs de guerre, Robert Ambrose Connor a visité, le 7 juin, le Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville. Âgé de 80 ans, l’ancien militaire a suivi avec attention les présentations consacrées à l’histoire de la formation et du développement du Sud du Vietnam, aux anciennes civilisations ainsi qu’aux collections retraçant la vie et la culture des Vietnamiens à travers les époques.

Né en 1946 dans l’État de Pennsylvanie, aux États-Unis, Robert Ambrose Connor a servi dans l’US Air Force et a été stationné sur la base aérienne de Biên Hoa durant l’une des périodes les plus intenses de la guerre. Il figure parmi les témoins directs des combats qui se sont déroulés à l’aéroport militaire de Biên Hoa lors de l’Offensive du Têt de 1968.

Plusieurs décennies après la guerre, alors qu’il aidait sa petite-fille dans une recherche historique, il est tombé par hasard sur une photographie de l’aéroport de Biên Hoa datant de 1968. Cette image a ravivé le souvenir d’une fosse commune où auraient été enterrés environ 150 combattants vietnamiens tombés lors des affrontements. Ce souvenir est devenu le point de départ d’une longue quête visant à retrouver des informations susceptibles de localiser ces sépultures collectives.

Aux côtés d’autres anciens combattants américains ayant servi au Vietnam, il a consacré de nombreuses années à l’étude de cartes militaires, de coordonnées opérationnelles et d’archives historiques afin d’identifier les sites susceptibles d’abriter des restes de soldats vietnamiens. Au cours de ses multiples séjours au Vietnam, il a rencontré des responsables, des historiens, des anciens combattants ainsi que des familles de disparus pour partager les informations dont il disposait.

À ce jour, lui et ses anciens compagnons d’armes ont remis aux autorités vietnamiennes plus de vingt dossiers contenant des coordonnées et des données relatives à des emplacements présumés de fosses communes. Ces documents constituent une source d’information précieuse pour les opérations de vérification et de rapatriement des restes des soldats disparus.

Lors de cette nouvelle visite, Robert Ambrose Connor s’est également rendu au Palais de la Réunification ainsi que dans plusieurs sites historiques de Hô Chi Minh-Ville. Selon lui, chacun de ses retours au Vietnam est une occasion de mieux comprendre l’histoire, la culture et le peuple de ce pays auquel il demeure attaché depuis plus d’une décennie, avec la volonté de contribuer à la cicatrisation des blessures laissées par la guerre.

Le 8 juin, il a participé, en tant que témoin historique, au colloque intitulé "Vérification des informations relatives aux soldats morts pour la Patrie et à leurs sépultures dans la zone de l’ancien cimetière Chi Hoa - Cho Quan (aujourd’hui parc Lê Thi Riêng)". L’événement était organisé par le Comité national de pilotage chargé de la recherche, du regroupement et de l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie (Comité national 515), en coordination avec le Comité 515 de Hô Chi Minh-Ville et plusieurs organismes concernés.

Le colloque visait à poursuivre la collecte et le recoupement de documents historiques, de témoignages et d’informations provenant du Vietnam et de l’étranger afin de soutenir les opérations de prospection, de recherche et de regroupement des restes des soldats tombés à Saïgon - Gia Dinh et Cholon lors de l’Offensive générale du Têt 1968.

La rencontre a réuni des historiens, des témoins de guerre, des représentants de familles de soldats disparus ainsi que plusieurs vétérans américains ayant combattu au Vietnam. Les informations, photographies et documents qu’ils ont fournis devraient contribuer à éclairer certains pans encore méconnus de cette période historique, près de six décennies après les événements, et à soutenir les efforts de recherche et de rapatriement des restes des soldats tombés pour l’indépendance et la liberté du Vietnam.

VNA/CVN