Forum de l'avenir de l'ASEAN

Hanoï mise sur la coopération régionale pour une croissance verte

Lors de rencontres avec plusieurs dirigeants de villes des pays membres de l’ASEAN, le 8 juin à Hanoï, le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, a exprimé la volonté de la capitale vietnamienne d'intensifier sa coopération avec les autres métropoles de l’ASEAN dans les domaines de la transition numérique, des villes intelligentes et de la croissance verte.

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En amont du Forum sur l’avenir de l’ASEAN, prévu les 9 et 10 juin à Hanoï, la capitale vietnamienne a offert, le 8 juin, une réception en l’honneur des délégations venues participer à l’événement.

S’exprimant lors de cette rencontre, Vu Dai Thang a souligné le rôle de plus en plus crucial des centres urbains dans la stimulation de la croissance économique, de l’innovation et de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Toutefois, il a rappelé que ces métropoles se trouvent également en première ligne face à des défis majeurs tels que le changement climatique, la saturation des infrastructures, la pollution environnementale, le vieillissement de la population et l’impératif d’une transition numérique accélérée.

Selon lui, dans ce contexte, la coopération entre les villes de l’ASEAN dépasse le simple cadre des échanges et de la connectivité ; elle constitue désormais une nécessité concrète pour le développement et la gouvernance des métropoles modernes. Ces rencontres régionales contribuent ainsi à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider la confiance et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat pour l’avenir.

La coopération décentralisée comme un levier essentiel

Il a également indiqué que, dans le processus de Renouveau et d’intégration internationale, Hanoï a toujours considéré la coopération décentralisée comme un levier essentiel pour stimuler le développement socio-économique, améliorer la gestion urbaine et mieux servir les citoyens. À ce titre, plusieurs programmes de coopération entre Hanoï et d’autres villes de l’ASEAN ont déjà porté leurs fruits, notamment dans les domaines de l’urbanisme, de la préservation du patrimoine, du développement des infrastructures, du commerce, de l’investissement, de l’éducation, du tourisme et des échanges culturels.

Aujourd’hui, Hanoï ambitionne de bâtir une capitale plus verte, plus intelligente et plus moderne, tout en préservant son identité culturelle et sa profondeur historique de cité millénaire. Pour y parvenir, la municipalité met l’accent sur la transition numérique, le développement d’infrastructures stratégiques, l’amélioration du climat des affaires, la qualité de vie des habitants et la modernisation d’une administration centrée sur les citoyens et les entreprises.

"Hanoï souhaite continuer à intensifier sa coopération avec les métropoles de l’ASEAN dans les domaines du numérique, du développement urbain intelligent, de la croissance verte, de l’innovation, de la formation des ressources humaines et de l’amélioration de la gouvernance urbaine, au bénéfice du développement durable des populations de l’ASEAN", a-t-il déclaré.

Partageant cette vision d’un développement urbain durable, Bounleua Sinxayvoravong, président du Comité d'administration provincial de Luang Prabang (Laos), a estimé que les villes de l’ASEAN faisaient face à des défis communs majeurs : urbanisation rapide, changement climatique, dégradation de l’environnement et pression croissante sur les infrastructures.

Selon lui, en tant que ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Luang Prabang s’efforce de trouver un équilibre entre modernisation urbaine et préservation des valeurs historiques et culturelles. Il a estimé que la sauvegarde du patrimoine et le développement des villes intelligentes n’étaient pas incompatibles, mais pouvaient au contraire se renforcer mutuellement grâce à l’application des technologies numériques dans la gestion urbaine et au déploiement de solutions de "tourisme intelligent". Ces outils permettent notamment de réguler les flux de visiteurs, d’enrichir l’expérience touristique et de réduire la pression sur les sites culturels.

Le dirigeant de Luang Prabang a souligné que la ville du futur devait être à la fois intelligente pour innover, durable pour s’inscrire dans le temps et connectée pour offrir des opportunités à chaque citoyen. Enfin, il a rappelé que ce processus de développement devait impérativement placer l’humain, la culture, les traditions et l’identité locale au cœur de ses priorités.

Lors de la rencontre avec le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, les délégués de la ville de Dili (Timor-Leste) ont exprimé le souhait de bénéficier du retour d'expérience de Hanoï en matière de villes intelligentes et de gouvernance publique.

Le même jour, des experts de l'Institut de recherches économiques pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA) et de l'université Thammasat (Thaïlande) ont rencontré les responsables des Services municipaux de l'aménagement et de l'architecture, ainsi que des sciences et des technologies, pour échanger sur le développement urbain durable et les initiatives de villes intelligentes.

Dans l'après-midi du même jour à Hanoï, se tiendra la conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN.

Texte et photos : Bùi Phuong/CVN