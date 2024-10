Israël - États-Unis

Commencer à mettre en œuvre un programme d'aide à la défense antiaérienne

Les parties israélienne et américaine ont finalisé l'échange de lettres officialisant le lancement de ce programme, qui vise à renforcer le système de missiles anti-roquettes israélien Iron Dome, le système de défense antimissile David's Sling et le système de défense laser Iron Beam, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ce programme fait partie d'un paquet d'aide militaire de 8,7 milliards d’USD qu'Israël a déclaré avoir obtenu des États-Unis fin septembre, dont 3,5 milliards d’USD ont déjà été versés pour "des achats urgents en temps de guerre". Les États-Unis soutiennent Israël depuis le début du conflit avec le Hamas le 7 octobre 2023, avec notamment l'envoi d'avions et de navires transportant des armes, des bombes et des munitions, selon des sources officielles israéliennes. L'aide militaire américaine suscite de nombreuses critiques, tandis que les attaques israéliennes dans la bande de Gaza font de plus en plus de victimes.

Xinhua/VNA/CVN