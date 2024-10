L'armée israélienne dit avoir intercepté trois missiles sol-sol tirés du Liban

Trois missiles sol-sol ont été tirés depuis le Liban en direction du Centre d'Israël lundi après-midi 14 octobre, déclenchant les sirènes de raid aérien dans plus de 180 communautés, y compris à Tel Aviv, selon des sources israéliennes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Trois projectiles ont été détectés traversant la frontière du Liban pour entrer en territoire israélien", a rapporté l'armée israélienne dans un communiqué, ajoutant que tous les trois avaient été interceptés.

En représailles, des avions de chasse israéliens ont frappé le site depuis lequel ces projectiles ont été tirés, ajoute l'armée.

Selon le commandement du front intérieur des Forces de défense israéliennes, ces missiles ont déclenché les sirènes d'alerte des villes et villages des régions de la plaine côtière et du Gush Dan, y compris Césarée, Hadera, Herzliya, Tel Aviv et Rehovot, poussant des millions d'habitants à courir aux abris.

Zaki Heller, porte-parole du service de secours de Magen David Adom, a indiqué qu'aucun blessé n'avait été signalé pour l'instant.

Les forces de police quadrillent les zones concernées et recherchent d'éventuels débris de missiles ou d'intercepteurs, selon un communiqué de la police. La chaîne d'informations israélienne Kan TV a rapporté que des éclats d'obus, provenant apparemment des intercepteurs, étaient tombés sur plusieurs sites, endommageant des routes.

Le site d'informations israélien Ynet a rapporté que plusieurs avions en route vers l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv étaient restés à tourner dans les airs en raison de l'alerte, attendant la possibilité d'atterrir, et que des départs de vols avaient également été reportés.

Aucun groupe n'a revendiqué ces attaques jusqu'à présent.

De son côté, l'armée libanaise a dit avoir suivi dans l'après-midi le lancement de plusieurs drones et d'une centaine de missiles sol-sol depuis le sud du Liban vers le nord d'Israël.

Xinhua/VNA/CVN