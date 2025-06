Colombie : un candidat à la présidence blessé par balle dans un "attentat"

>> La Colombie décrète l'état d'urgence suite à l'escalade de violences

>> Colombie : le président Petro appelle tous ses ministres à démissionner

>> Colombie : un nouvel attentat à l'explosif fait 17 blessés, dont trois enfants

Photo : AFP/VNA/CVN

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre l'homme politique de 39 ans en train de prononcer un discours lors d'un meeting de campagne dans l'ouest de la capitale quand des coups de feu retentissent.

Sur d'autres images, on le voit allongé sur le toit d'un véhicule, le corps ensanglanté.

Le maire de Bogota, Carlos Galan, a indiqué qu'il était "soigné en urgence".

Le gouvernement du président de gauche Gustavo Petro a dénoncé "catégoriquement et énergiquement l'attentat" contre M. Uribe. "Cet acte de violence est une attaque non seulement contre l'intégrité physique du sénateur, mais aussi contre la démocratie, la liberté de pensée et l'exercice légitime de la politique en Colombie", a souligné la présidence dans son communiqué.

M. Uribe appartient au parti du Centre démocratique, dont le chef est l'ancien président Alvaro Uribe, qui a gouverné la Colombie entre 2002 et 2018. Il a annoncé en octobre dernier qu'il aspirait à être élu président en 2026 pour succéder à M. Petro, dont il est un vif détracteur.

Le ministre de la Défense Pedro Sanchez a condamné l'attentat et annoncé sur les réseaux sociaux que les autorités offraient une récompense d'environ 700.000 dollars pour toute information permettant de capturer les responsables. Une personne a été capturée par la police, selon la presse.

APS/VNA/CVN