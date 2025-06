Gaza

Les États-Unis opposent leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité sur un cessez-le-feu immédiat

>> Palestine : plus de 54.000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis octobre 2023

>> S'engager à intensifier leurs efforts en vue d'un cessez-le-feu provisoire à Gaza

>> Gaza : les centres d'aide soutenus par Washington fermés temporairement

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le projet de résolution, présenté par les dix membres élus du Conseil de sécurité, a obtenu le soutien de 14 des 15 membres du conseil. Les États-Unis, détenteurs d'un droit de veto, ont voté contre.

Le projet de résolution aurait exigé la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas et d'autres groupes, ainsi que la levée immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et sa distribution sûre et sans entrave à grande échelle.

Le veto américain a suscité les critiques des membres du Conseil de sécurité.

Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, a déclaré que la Chine était profondément déçue du résultat de ce vote.

Le projet de résolution contient les demandes les plus urgentes de la population de Gaza et reflète la voix écrasante de la communauté internationale, a-t-il estimé.

"Les États-Unis ont une fois de plus abusé de leur droit de veto, éteignant une lueur d'espoir pour la population de Gaza et continuant sans pitié à laisser plus de 2 millions de personnes dans l'obscurité. Ils doivent faire face aux interrogations de la communauté internationale", a-t-il déploré.

Le résultat du vote de mercredi 4 juin révèle une fois de plus que la cause profonde de l'incapacité du Conseil de sécurité à mettre fin au conflit à Gaza est l'obstruction répétée des États-Unis, qui ont opposé leur veto à plusieurs reprises à la demande de cessez-le-feu du conseil. Et en raison de leur protection d'Israël, plusieurs résolutions adoptées par le conseil n'ont pas été mises en œuvre de manière efficace, a rappelé M. Fu dans une explication du vote.

"Le veto d'un seul membre permanent ne peut arrêter la marche vers la paix. Nous exhortons les États-Unis à assumer leurs responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, à abandonner leurs calculs politiques et à adopter une attitude juste et responsable en soutenant le conseil pour qu'il prenne toutes les mesures nécessaires", a-t-il affirmé.

Xinhua/VNA/CVN