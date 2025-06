L'ONU rend hommage aux 168 membres qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous rendons hommage à ceux qui ont tout donné pour la poursuite de la paix, de la justice et de la dignité humaine", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors du service commémoratif annuel organisé au Siège de l'ONU à New York.

Parmi les personnes décédées se trouvaient des militaires, des policiers et des civils de 31 pays. Parmi eux se trouvaient 125 membres du personnel de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), dont certains ont été tués avec leurs familles.

S'adressant aux journalistes plus tôt dans la journée de jeudi 5 juin, Antonio Guterres a indiqué que plus d'un membre du personnel de l'UNRWA sur 50 à Gaza a été tué lors du conflit, ce qui constitue le bilan le plus lourd de l'histoire de l'ONU en ce qui concerne le personnel.

"Ces dernières années ont été dévastatrices pour la famille des Nations unies. Nous avons subi des pertes indescriptibles et sans précédent à Gaza", a-t-il dit lors de la cérémonie commémorative.

