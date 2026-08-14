Grèce : nouvel incendie près de Thessalonique, des touristes évacués

Un nouvel incendie de forêt s'est déclaré jeudi après-midi 13 août dans le Nord de la Grèce, dans la région balnéaire de Chalcidique, où d'importants moyens aériens sont mobilisés pour lutter contre les flammes et des touristes ont commencé à être évacués.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cent quarante-deux pompiers et 51 véhicules, appuyés par neuf avions et sept hélicoptères, sont sur le terrain, ont indiqué les pompiers sur X.

Le feu, qui a démarré jeudi après-midi 13 août, se situe dans une zone boisée à environ 90 km au sud de Thessalonique, deuxième ville de Grèce.

Trois messages d'évacuation de la protection civile, concernant les zones de Siviri et Fourka, ont été envoyés aux habitants et visiteurs de cette région balnéaire où de nombreux vacanciers se trouvent actuellement.

Selon les images de la chaîne de télévision publique ERT, les flammes se rapprochaient dangereusement d'habitations dans cette zone couverte de pins, arbres très inflammables.

Sur la plage de Fourka, des touristes encore en maillot de bain, leurs enfants dans les bras, ont commencé à être évacués dans le calme par la mer. Ils étaient des dizaines à se diriger vers un ponton pour être évacués en bateau alors que la fumée recouvrait tout le ciel de la station balnéaire, selon les images diffusées en direct par ERT.

"Nous sommes sur la plage"

"Nous sommes sur la plage et nous cherchons un moyen de partir. De là où nous sommes, on voit les flammes qui ont atteint une agglomération et des maisons qui brûlent", a déclaré au téléphone Sophia, 52 ans, qui possède une résidence secondaire dans la région.

Quinze petits bateaux ont été mobilisés pour transférer les personnes qui le souhaitent, précise ERT. L'opération se déroule dans le calme et sans aucun mouvement de foule ou de panique.

Selon ERT, le front s'étend sur 3 km et les flammes, dans la dense pinède, atteignent une hauteur de 20 à 30 mètres.

"L'incendie s'est déclaré dans une végétation basse et continue de faire rage, hors de contrôle; les flammes s'approchent des habitations", a commenté ERT sur son live internet.

"Le front avance vers la mer et environ 70% des personnes ont évacué les lieux", rapportait Themis Ierissiotis, un pompier volontaire interrogé par ERT.

"Le vent est très fort, ce qui contribue à la propagation rapide de l'incendie, situé à proximité de zones résidentielles à Siviri et Fourka. Les conditions sont extrêmes et nous laissent très peu de temps pour réagir", a constaté sur ERT le président de l'Association panhellénique des pompiers forestiers, Stratos Gitsoudis.

Jeudi 13 août, le dispositif étatique était en état d'alerte maximale en raison d'un risque d'incendie extrême (niveau 5, le plus élevé) annoncé notamment pour l'Attique, la Grèce centrale ainsi que pour la Chalcidique.

En Chalcidique, la région avait interdit tout déplacement dans les zones boisées.

Le risque d'incendie demeure extrêmement élevé pour vendredi avec des vents prévus jusqu'à 100 km/h, selon la protection civile.

Il y a dix jours, au nord-ouest de la capitale grecque, près d'une station balnéaire, un incendie a détruit plus de 11.000 hectares de pinède, maquis et terres agricoles.

En raison de rafales de vent allant jusqu'à 130 km/h, ce feu n'avait été circonscrit qu'au bout de cinq jours. Deux membres d'équipage d'un hélicoptère ont péri lors d'une collision avec un autre appareil, en luttant contre les flammes.

AFP/VNA/CVN