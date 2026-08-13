Indonésie : les secours déployés après l'incendie d'un ferry au large de Bali

Les secouristes passent au peigne fin le détroit de Lombok, près de l'île de Bali, à la recherche de cinq personnes disparues à la suite d'un incendie à bord d'un ferry qui a fait un mort, ont indiqué les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le ferry de passagers naviguait de Bali vers l'île voisine de Lombok lorsqu'il a pris feu aux premières heures de la journée pour une cause qui reste à déterminer.

Au total 211 personnes ont été secourues et ramenées sur la rive par d'autres bateaux qui se sont précipités sur le lieu de l'incident mercredi, dont un bâtiment de la marine et un autre ferry, mais une femme de 19 ans est décédée.

Jeudi 13 août, les efforts se sont concentrés sur "la recherche de cinq passagers" portés disparus, a indiqué dans un communiqué le bureau des opérations de recherche et de sauvetage de la ville de Mataram, sur l'île de Lombok.

"Outre les opérations de recherche directes, nous avons également demandé aux navires transitant par le détroit de Lombok d'apporter une première aide ou d'informer immédiatement le poste de commandement s'ils repéraient des victimes", a déclaré Muhamad Hariyadi, responsable des opérations de recherches et de sauvetage, selon ce communiqué.

Un rescapé, Kiky Okta Pradika, 25 ans, a déclaré aux journalistes mercredi 12 août à Lembar qu'il avait saisi un gilet de sauvetage avant de sauter par-dessus bord avec plusieurs autres passagers. "Il s'est écoulé quelques heures avant l'arrivée des secours", a-t-il affirmé.

Une autre survivante, Sutrisna, âgée de 45 ans, rapporte que les passagers ont paniqué et se sont précipités pour s'emparer des gilets de sauvetage alors que les canots de sauvetage étaient mis à l'eau depuis le ferry en détresse.

"L'évacuation a été difficile car les vagues étaient hautes et lorsque le navire de sauvetage est arrivé, les vagues étaient encore plus hautes que le ferry sur lequel nous nous trouvions", a déclaré Sutrisna, qui, comme beaucoup d'Indonésiens, porte seulement un prénom.

Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie - un archipel de plus de 17.000 îles largement tributaire des liaisons par bateau -, en raison notamment de normes de sécurité insuffisantes et de conditions météorologiques imprévisibles.

Début août, l'incendie d'un ferry au large de l'île de Java avait fait cinq morts. Plus de 230 personnes avaient pu être secourues. Mi-juillet, plus de 70 personnes avaient péri dans un naufrage près de la petite île de Selayar, au sud de Sulawesi.

AFP/VNA/CVN