L'Australie et l'Indonésie annoncent un nouvel accord de défense

L'Australie et l'Indonésie ont dévoilé mardi 20 août un nouvel accord de défense, s'engageant à une coopération plus étroite, lors de la visite à Canberra de l'actuel ministre indonésien de la Défense et futur président, Prabowo Subianto.