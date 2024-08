La Mongolie et la Slovénie signent des documents de coopération

La Mongolie et la Slovénie ont signé mardi 20 août plusieurs documents de coopération visant à renforcer les relations bilatérales.

Ces documents, signés dans la capitale mongole, Oulan-Bator, comprennent une déclaration conjointe entre la Mongolie et la Slovénie, ainsi que des protocoles d'accord sur la coopération dans les domaines du tourisme, de la sylviculture, du commerce et de l'industrie. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du président mongol Ukhnaa Khurelsukh et de son homologue slovène Natasa Pirc Musar, qui est arrivée mardi 20 août à Oulan-Bator pour une visite d'État de deux jours, accompagnée d'une délégation de haut rang. C'est la première visite d'État d'une présidente slovène en Mongolie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1993. La présidente slovène devrait également participer au Forum mondial des femmes, qui se tiendra à Oulan-Bator de jeudi 22 août à vendredi 23 août.

Xinhua/VNA/CVN