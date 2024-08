Le parquet sicilien a ouvert une enquête sur le naufrage du voilier en Italie

>> En Sicile, les plongeurs inspectent l'épave du super voilier

Photo : AFP/VNA/CVN

Les enquêteurs tentent de révéler la raison du naufrage rapide, ayant suscité de la confusion parmi les experts. Ils estiment qu'un navire aussi moderne ne pourrait couler au fond qu'après être rempli d’une énorme quantité d'eau.

Comme cela avait précédemment été rapporté, le millionnaire britannique Michael Lynch et sa fille Hannah, 18 ans, étaient portés disparus à la suite du naufrage du voilier Bayesian au large de la Sicile, en Italie. Parmi les passagers disparus figurent également le président du conseil d'administration de l'une des plus grandes banques d'investissement au monde, Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, et l’avocat du cabinet britannique Clifford Chance, Chris Morvillo. Les secours ont pu sauver l’épouse de M. Lynch, Angela Bacares, propriétaire du bateau.

D’après les informations précédemment publiées par l’agence Ansa, le voilier navigant sous pavillon britannique, d’une longueur de 56 m, avec 22 passagers à bord (12 hôtes et 10 membres de l’équipage), avait fait naufrage lundi matin près de la ville de Palerme, sur l'île italienne de Sicile. Selon l’agence, la zone côtière de l'île, près de laquelle le voilier a coulé, avait été frappée par un ouragan.

Les garde-côtes ont réussi à secourir quinze passagers, dont un enfant d'un an, qui a été transporté à l'hôpital pour enfants de Palerme. Six autres passagers, dont quatre Britanniques, sont jusqu’à présent portés disparus. Le bateau coulé est à une profondeur de 49 m et à une distance d'environ 800 m du rivage.

