France : les agriculteurs appelés à ne pas empêcher la circulation pendant Noël

Le ministre français des Transports a appelé jeudi 18 décembre les agriculteurs à ne pas entraver la circulation des personnes et des biens pendant les fêtes de Noël, au moment où leur mobilisation semble s'étendre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Interrogé sur Europe 1 et CNews sur sa volonté d'éviter un "blocage plus dur" de la part des agriculteurs que les barrages de routes et d'autoroutes jusqu'ici concentrés dans le Sud-Ouest, Philippe Tabarot a répondu: "Je le souhaite, je les appelle" à ne pas empêcher davantage les mouvements de véhicules et de marchandises.

"C'est un mouvement qui est plutôt populaire, que les Français soutiennent. Et ça aurait un effet inverse que de bloquer ces routes, ces autoroutes, de ne pas permettre aux Français de se retrouver" pendant les fêtes, a plaidé le ministre.

Sur le terrain, il a affirmé que "les choses rentrent dans l'ordre pour les voies ferrées" bloquées. En revanche, "il y a encore au niveau des routes et des autoroutes des difficultés qui sont plutôt sur le Sud-Ouest de la France, mais qui s'étendent un petit peu".

À l'approche du dernier week-end avant Noël, il a aussi évoqué le "transport de marchandises, qui est un vrai enjeu. C'est un week-end ô combien important pour notre pays, économiquement (...) il faut aussi laisser circuler les camions qui transportent les marchandises".

Les agriculteurs ont menacé de maintenir leurs blocages pendant les fêtes face à un gouvernement qui garde le cap dans sa gestion de la dermatose bovine, catalyseur d'une colère agricole qui va s'étendre jeudi à Bruxelles contre l'accord UE-Mercosur.

Sur la réponse gouvernementale à la colère des paysans, M. Tabarot a affirmé jeudi que "le Premier ministre montre la voie, la ministre de l'Agriculture également, et nous sommes bien sûr tous mobilisés et à l'écoute des agriculteurs".

Ces blocages interviennent alors que du côté du rail, cela "fait longtemps qu'on n'avait pas eu une situation aussi apaisée", a remarqué le ministre, en soulignant que "11.000 TGV" allaient circuler "dans les prochaines heures" et que "cinq millions de billets" avaient été vendus.

Même "situation plutôt tranquille" dans les aéroports, a assuré M. Tabarot. Le premier aéroport français, Paris-Charles-de-Gaulle, attend 230.000 passagers vendredi, et le deuxième, Paris-Orly, 130.000, a-t-il ajouté.

