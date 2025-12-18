Les Oscars seront diffusés uniquement sur YouTube à partir de 2029

La cérémonie des Oscars sera diffusée en exclusivité sur YouTube à partir de 2029, a annoncé mercredi 17 décembre son Académie, quittant ainsi la télévision traditionnelle pour le streaming malgré les inquiétudes de l'industrie américaine du cinéma vis-à-vis de ces plateformes.

>> Pour animer les Oscars, l'organisation parie sur la comédie musicale Wicked

>> Un nouvel Oscar va honorer les cascadeurs

>> Avec son conte enchanteur Arco, Ugo Bienvenu apporte sa sincérité aux Oscars

Photo : AFP/VNA/CVN

Après des décennies de retransmission télévisée sur ABC, la cérémonie des plus prestigieuses récompenses du monde du cinéma sera alors diffusée uniquement en ligne, en vertu de l'accord sur cinq ans dévoilé mercredi.

Cette décision de l'Académie des Oscars doit permettre d'atteindre "la plus grande audience possible dans le monde, ce qui sera bénéfique pour nos membres et le monde du cinéma", a déclaré dans un communiqué le directeur général de l'Académie des Oscars Bill Kramer et sa présidente Lynette Howell Taylor.

L'audience de la cérémonie des Oscars, qui rassemble habituellement les plus grandes stars de Hollywood, réunit en général autour de 20 millions d'Américains et des millions d'autres dans le monde, contre quelque 40 millions il y a une dizaine d'années.

ABC, détenue par le groupe Disney, va retransmettre la cérémonie jusqu'en 2028, pour la 100e édition des Oscars.

En passant ensuite sa cérémonie sur YouTube, du géant Google/Alphabet, l'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma fait le choix du secteur du streaming, un secteur qui grignote depuis des années des parts de marchés à la télévision et aux salles de cinéma.

"Grande influence"

Les géants du streaming, de Netflix à Amazon, sont parvenus ces dernières années à attirer des grands noms du cinéma, à l'aide de millions de dollars et malgré les réticences d'un milieu très attaché au grand écran.

Sur le marché du petit écran, YouTube arrive comme première plateforme de streaming en durée de visionnage, devant Netflix.

L'accord passé avec la plateforme historique de vidéos sur internet va permettre à l'Académie de bénéficier de "la très grande influence de YouTube", relève encore l'institution hollywoodienne.

Le montant du contrat n'a pas été révélé. "Le montant qu'était prêt à payer YouTube" était trop important pour que Disney puisse suivre, écrit le site spécialisé Deadline, citant des sources anonymes.

"Nous souhaitons à l'Académie des arts et des sciences du cinéma le meilleur pour la suite", a déclaré un porte-parole d'ABC.

L'audience télévisée des Oscars a baissé ces dernières années, entre pandémie de COVID-19 et changement d'habitude de visionnage, notamment chez les plus jeunes.

La dernière édition a été vue par 19,69 millions de personnes, avec pour la première fois une diffusion simultanée sur ABC, propriété de Disney, et sur la plateforme de streaming de Disney, Hulu.

AFP/VNA/CVN