Décès de la chanteuse Georgette Lemaire, interprète de Vous étiez belle, madame

Georgette Lemaire, figure de la chanson française qui connut ses heures de gloire dans les années 1960-1980 et interpréta le succès Vous étiez belle, madame , est décédée dimanche 21 décembre à l'âge de 82 ans, a annoncé son fils à l'AFP lundi 22 décembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

La chanteuse est décédée à la Maison des artistes de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), a précisé Antoine Blanc-Sellers.

Née Georgette Kibleur à Paris en 1943, l'artiste "commence par se produire dans un café-concert des Puces de Saint-Ouen, Chez Louisette, avec un répertoire de chansons réalistes", rappelle le label Universal Music France sur son site internet.

Elle s'inscrit en 1965 à l'émission de télé-crochet "Le Jeu de la chance". À ce jeu, elle arrive ex-æquo avec la chanteuse Mireille Mathieu, ce qui leur vaut d'être présentées comme rivales par la presse musicale.

"Je suis très triste d’apprendre le décès de Georgette Lemaire à la veille des fêtes de Noël. Que Georgette repose en paix. Toutes mes pensées vont à sa famille et ses proches", a réagi Mireille Mathieu lundi soir 22 décembre auprès de l'AFP.

Fin 1965, Georgette Lemaire signe un contrat avec la maison Philips puis enregistre À faire l'amour sans amour, Le Cœur désaccordé et Et si c'était vrai, signés du compositeur Charles Dumont, qui sont "des succès de son premier album" édité en 1966, rappelle Universal.

L'artiste se produit en première partie de concerts de Georges Brassens à Bobino.

Vous étiez belle, madame, signé Pascal Sevran en 1968, sera son plus grand succès.

Mariée à 17 ans, elle divorce et se remarie avec son pianiste, Bob Sellers.

La chanteuse enregistre régulièrement, par exemple Des millions d'amoureux (1969) ou Demain sera différent, chanson du film Le Professeur (1972) avec Alain Delon.

Jean-Loup Dabadie, Pierre Delanoë ou encore Charles Aznavour signent ses titres, ce dernier lui écrivant un album entier, Pour Aznavour (1980).

En 1997, elle revient avec Intime, qui comprend plusieurs réenregistrements. En 2009, elle fait paraître Inoubliable, avec des titres inédits, et participe à la tournée d'artistes de variétés Age tendre et Têtes de bois.

Son autobiographie À m'en déchirer le cœur (Éditions du Toucan) sort en 2010. En 2014 paraît son dernier album composé de reprises sur la capitale, Paris Jazz.

L'artiste, qui a changé plusieurs fois de label, a été faite chevalier des Arts et des Lettres en 1986. Alors qu'elle était menacée d'expulsion de son logement parisien en raison d'impayés, elle avait écrit au président François Mitterrand, lequel l'avait nommée membre du Conseil économique et social en 1989, ce qui avait suscité la polémique.

"Ça payait mon loyer. (...) Les politiques m'ont toujours aidée (...), c'est pas les gens du milieu artistique", confiait-elle au micro de franceinfo en 2014.

AFP/VNA/CVN